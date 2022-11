Madri e lavoratrici: il riscatto a scuola  arriva con Gramsci 

Le studentesse della sede di Sant’Elia del Cpia (Centro provinciale istruzione degli adulti) sono arrivate seconde al concorso rivolto alle scuole “Immaginando Gramsci”. Un risultato che ha valore doppio e che le dichiara vincitrici ad honorem. La classe, composta da donne che hanno ripreso gli studi abbandonati in un rione in cui si cresce troppo in fretta, ha sbaragliato concorrenti più blasonati (licei classici e scientifici) e più giovani (poco più che adolescenti). Il loro podcast (un audio consultabile su cpia1karalis.edu.it/ ) ha conquistato il premio promosso da l’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci di Ales, l’Istituto Gramsci della Sardegna e l’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, con il supporto scientifico del GramsciLab, Centro di studi interdipartimentale dell’Università di Cagliari. Le alunne - madri e lavoratrici - hanno ricevuto un premio in denaro che hanno investito in libri di testo per arrivare al diploma.

La ripartenza

Erika Testa, 41 anni, ha due figlie di 18 e 11 anni e fa la mamma a tempo pieno. Vive da sempre nel Vecchio Borgo, in una casa da 45 metri quadri che si affaccia sul Golfo degli Angeli. La sua è una storia comune a tante donne di Sant’Elia. «Ho interrotto gli studi a 16 anni, quando frequentavo la prima superiore all’Azuni». La vita correva veloce e lei non aveva tempo da perdere. «Quando si è ragazzi non si pensa all’importanza dell’istruzione, ho preferito andare a lavorare, ho fatto mille mestieri, dalla colf alla baby sitter». Poi la svolta che sta portando al riscatto. «Ho saputo del corso grazie a una mia amica e l’anno scorso ho iniziato il percorso che mi porterà al diploma». Superato il biennio al Cpia nella aule avute in prestito dalla scuola Nanni Loy, ora sta scalando la strada al Pertini. «Frequento il corso per operatrici socio culturali, con questo titolo di studio qualificante voglio trovare un lavoro degno di questo nome».

Un traguardo faticoso

Romina Columbu, ha 35 anni, due figlie e un marito. «Mi sono fermata in terza superiore, avevo 16 anni e una bimba in arrivo: non avevo la testa per continuare. Poi dopo tanti anni ho trovato la forza per ripartire, mi sono riscoperta».