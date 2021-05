Madre Pietra, Cagliari celebra Sciola 

L’unico tempo migliore, per una mostra come “Madre Pietra, la natura, la scultura, la città”, allestita al Castello di San Michele, a Cagliari, sarebbe stato un tempo che vedesse «Pinuccio nostro» ancora vivo. Del resto, tutto fa ben sperare, in questo momento: la ripresa, le riaperture dei musei, delle mostre, la voglia di fare, il senso di sfidarlo, anche, questo tempo distopico. È stata una sfida quella dell’assessorato alla cultura di Cagliari, con le associazioni Camù, Orientare e la Fondazione Sciola (costituita dai figli Chiara, Tomaso e Maria), con le curatrici Simona Campus e Tiziana Ciocca e con lo scenografo-allestitore Salvatore Campus.

La sfida

Una sfida con una data esatta per l’inaugurazione per la stampa, che è stata ieri, 13 maggio, a cinque anni esatti dalla morte di Pinuccio Sciola (1942-2016). Ma tutto, questa volta sì, è andato bene, con serpeggiante commozione. Da lunedì, in zona gialla, la mostra sarà aperta al pubblico, su prenotazione on line al sabato e domenica, mentre, durante la settimana, l’accesso sarà consentito a 15 persone per volta (per maggio, orario 9-13 e 14-20; cambi di orario per gli altri mesi, la mostra chiuderà il 3 ottobre). Sempre saranno garantite visite guidate di circa un’ora e anche una studiata proposta laboratoriale per scuole e gruppi di bambini. Veniva da pensare «se ci fosse ancora lui», in quel luogo che sembra un tratto di paesaggio medievale, un castello con intorno il nulla, se non blocchi di tufo dell’originaria costruzione su vegetazione già ingiallita e macchia mediterranea.

Eppure là, su quel colle, schiacciato da cumulonembi in gioco col vento, Pinuccio era «più acuta presenza». Un po’ come ne “La mia Africa", alla fine, con i leoni che stanziano sulla tomba di Denys (Robert Redford), la sensazione che danno le alte guglie di ferro, che Sciola aveva realizzato in omaggio a Gaudì, è quella di un presidio, di una resistenza, quella della forza delle idee che permangono. Una scenografica installazione ad impatto emotivo ed estetico, che accoglie le persone non come una teoria di lance ma come tensione verso l’infinito, tensione in comune ai due scultori, Gaudì e Sciola, declinata nel primo con ineguagliabile audacia architettonica e nel secondo con qualcosa che ha travalicato la materia, unendosi in maniera inedita e straordinaria al suono. E proprio la prevalenza di litofoni, le pietre sonore che hanno dato a Sciola la più grande visibilità (Renzo Piano ha voluto un grande litofono nel parco della sua Città della Musica, a Roma), ci si aspetta, forse, da una mostra sullo scultore di San Sperate. E invece quella del Castello di San Michele contiene altre sorprese, pur presentando anche una serie di piccole pietre sonore, l’ultima delle quali è quella che era stata suonata dallo stesso Sciola, qualche settimana prima della sua dipartita, in San Pietro in Vincoli, davanti al Mosè di Michelangelo.

Paesi e città

Al piano terra, quello che colpisce è la messa in scena di un immaginario agro-pastorale, con un rettangolo di terriccio nei cui solchi, come da aratura, sono stati disposti i semi di pietra, blocchi di basalto grezzo con uno spigolo liscio a fenderli, oggetti ad alta e plurima valenza simbolica, che lo scultore ha realizzato in diverse dimensioni, fino a quei grandi “Semi della pace” che nel 2008 avevano letteralmente invaso la Piazza della Basilica inferiore di Assisi. Issate su un lato dello stesso manto terroso, si trovano anche canne di metallo bianche, omaggio alle celeberrime “Canne al vento” della nostra Nobel per la letteratura. Il video di Giorgio Dettori, con assolo di Paolo Fresu, narra di buoi che arano campi, faville di fuochi e tramonti, con diverse serie di sculture che affiorano. Al piano superiore la mostra si fa più illustrativa del senso di Pinuccio per città e paesi: con 120 paesi sardi che accolgono sue opere, con 20 opere a Cagliari, quella di Pinuccio era una continua proiezione di sue sculture in contesti urbani. Un centinaio di disegni, foto, scritti danno l’idea di questa sete di progettazione, nella tensione, mai sopita, di rendere più bello il paesaggio urbano e periferico. Da qualche parte, sopra l’arcobaleno, Pinuccio c’è.

