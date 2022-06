Madre picchiata, muore neonata 

Aveva chiesto aiuto perché stava male, Maria Giovanna Piredda e, ieri, il personale del 118 è andato subito nella sua abitazione, i medici hanno visto la ragazza di 23 anni, ma anche il corpicino senza vita di una neonata di pochi giorni. Una scena terribile e subito nel centro storico di Burgos sono arrivati i Carabinieri. Maria Giovanna Piredda è stata trasferita in ospedale, i militari hanno accertato che la ragazza ha partorito in casa la figlioletta, che potrebbe essere nata morta o deceduta durante il parto o subito dopo. Soltanto l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, potrà fornire elementi utili per fare chiarezza su questi decisivi aspetti della vicenda. La notizia del ritrovamento del corpicino senza vita della neonata è subito circolata in paese, la comunità di Burgos ha appreso incredula i primi dettagli del dramma. Mentre i Carabinieri della Compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina, e ic colleghi del Comando provinciale di Sassari, iniziavano le indagini. I primi ad essere sentiti, in caserma, sono stati i genitori della ragazza.

Una storia angosciante

I Carabinieri hanno anche cercato e rintracciato il fidanzato della ragazza. Le domande degli investigatori dell’Arma sono la conferma di un’indagine dai contenuti drammatici. Intanto i Carabinieri stanno verificando una circostanza gravissima (va detto ancora tutta da provare), la ragazza ricoverata ieri in ospedale potrebbe essere stata picchiata. Sul punto le indagini sono in corso e non emergono dettagli su eventuali responsabilità. Sembra improbabile che la neonata non sia stata nutrita o curata adeguatamente. La piccola potrebbe essere invece morta subito e il corpo tenuto in casa per giorni. Il parto potrebbe risalire a sabato scorso. Ma soltanto nelle prossime ore si avranno ulteriori elementi sul data del decesso della neonata.

Persone in caserma

Maria Giovanna Piredda è una ragazza inserita nella sua comunità, con tanti amici e amiche e, a quanto pare, il desiderio di avere una sua attività di estetista. Una vita normale, sino a quando è successo qualcosa che ora è al centro delle indagini della Procura di Nuoro. Sono in corso interrogatori e non è escluso che già stamattina il pm apra un nuovo fascicolo, ma con l’iscrizione di diversi nomi nel registro degli indagati.