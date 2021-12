Madre Muzzeddu,  la mistica di Aggius  Fondò le Celestine  

Siamo in Gallura, nel profondo nord di questa nostra “isola-continente”: sullo sfondo si staglia il massiccio del Limbara. A ridosso di Tempio, sorge Aggius, uno dei borghi galluresi più caratteristici. Qui, il 26 febbraio 1913 nasce Paola Muzzeddu. I suoi genitori, Giovanni Battista e Francesca Serra, si sono sposati nel 1907: dalla loro unione nascono undici figli, due moriranno piccolissimi. Madre Maria Paola non vanta alcuna laurea o altisonanti dottorati in sacra teologia e dogmatica. Ha conseguito a malapena la terza elementare. Ai banchi e ai libri di testo ha dovuto preferire gli arnesi del lavoro quotidiano in famiglia e l’assistenza ai fratelli e sorelle più piccoli. Eppure, raccontano numerosi testimoni, le bastava aprire le Sacre Scritture che sapeva parlare di Dio per ore, senza stancarsi ma, soprattutto, senza mai stancare. A quattordici anni segue i Baltolu, amici di famiglia, in Liguria per accudire i loro due piccoli.

Esperienze di “grazia”

È proprio in questa stagione della sua vita, fra Liguria e Veneto, che la quindicenne Paola vive una prima singolare esperienza di “grazia”. Nel suo Diario è lei stessa a raccontarla: «Vidi una ragazza che recitava il Rosario: a quella vista rimasi attratta e pensai: “domani voglio dirlo anch’io!” e così feci». L’anno successivo, al santuario della Madonna della Salute di Legnago ha la sua prima rivelazione: «Tutt’a un tratto vedo come un sole dal quale partono sette raggi, i sette doni dello Spirito Santo: mi sono sentita trasformata, come quando una persona muore e poi resuscita. Mi sono alzata per andarmene ma non potevo camminare, il corpo non lo sentivo e ho fatto fatica a riavermi». Paola sente il profondo desiderio di donarsi totalmente al Signore. Matura la scelta di farsi religiosa nell’Istituto delle suore Canossiane, ma la mamma non glielo permette.

La nascita dell’Opera

È il 23 dicembre del 1943, antivigilia di Natale, che prende corpo la chiamata ad abbracciare la vita religiosa e fondare una comunità di suore. La stanza dove Paola è raccolta in preghiera si riempie di una luce bianchissima: «... sollevo gli occhi e vedo la Madonna che, con le braccia aperte, dice: “Vi vestirete come me”. Capisco allora che vestito celeste e cordone bianco alla vita saranno il nostro abito». Ancora profondamente turbata dalla visione del giorno precedente, il 24 dicembre si reca nella chiesetta di Viddalba per chiedere ulteriore luce. Vede la statua della Madonna del Rosario illuminarsi e la Vergine che le dice: «È un segno di purezza tutto per me» aggiungendo che le future suore «dovranno avere il Rosario bianco». Due colori, il bianco e il celeste, hanno dipinto la sua esistenza, dalla scelta e foggia degli abiti religiosi perfino alle pareti e mattonelle delle sue case e delle cappelle intitolate alla “Mater Purissima”: non è casuale che le sue suore vengano chiamate le Celestine.