Madre e figlio occupano l’ambulatorio comunale 

Il blitz nella notte tra venerdì e sabato. Una donna disperata e il figlio minorenne armati di cacciavite hanno forzato la porta dell’ambulatorio del vecchio borgo Sant’Elia, in via Dei Musicisti 31. Da allora vivono in quell’edificio che il Comune non è stato in grado di proteggere nonostante i vari appelli e i gli allarmi lanciati da più parti. Storia di disperazione che va ad aggiungersi ai disagi causati da chi, in quell’angolo di paradiso della città troppo spesso trascurato, da giorni non ha più a disposizione il medico di base. Quelle stanze, ora svuotate e trasformate in abitazione, erano utilizzate dal dottor Antonio Solla per visitare e curare i pazienti di un quartiere con mille difficoltà, primo fra tutti quello dei trasporti. Anziani e disabili ora dovranno far riferimento all’ambulatorio di via Palomba, non certo agevole da raggiungere.

Il blitz

Antonio Solla da 35 anni è medico di famiglia nel Vecchio borgo, quando anche l’illuminazione pubblica era un sogno. Aria pura, visuale da cartolina e persone speciali. In oltre tre decenni di teste calde ne ha incontrato parecchie, come l’ultima con la quale agli inizi di giugno ha avuto «diversità di vedute». Ma poi, come è sempre accaduto, una stretta di mano, le scuse reciproche e tutto torna come prima. «Purtroppo dopo l’episodio del mese scorso sono stato poco bene per alcune settimane. Ho cercato un sostituto, ma non ho trovato nessuno. Il rione non è tra i più apprezzati». Così l’ambulatorio di proprietà del Comune e per il quale il medico paga un affitto di 200 euro oltre a luce e acqua, è rimasto chiuso. Le prime sorprese al rientro. «Finita la convalescenza sono tornato in via Dei Musicisti ma ho trovato la serratura forzata. Sono riuscito a entrare grazie al prezioso intervento dei Vigili del fuoco». Nella notte tra venerdì e sabato il blitz di una madre con il figlio minorenne. Al medico non è rimasto altro da fare che presentare una denuncia ai carabinieri di San Bartolomeo che ora provvederanno ad avvisare la Procura, il Tribunale dei minorenni e, se il caso, gli assistenti sociali. «Da allora non posso più ricevere pazienti. Secondo il parere del mio avvocato, oltre al reato di occupazione abusiva, si potrebbe prospettare anche l’interruzione di pubblico servizio. Sarà la magistratura a decidere».

Le speranze di avere nuovamente a disposizione quegli spazi sono davvero remote. «Ho già staccato il contatore dell’energia elettrica».

I campanelli d’allarme