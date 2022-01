Madre e figlio muoiono in poche ore 

Avrebbero festeggiato il compleanno insieme, il prossimo 17 febbraio. Il destino beffardo dell'interminabile era Covid, invece, si è messo di traverso e non ha permesso a mamma e figlio di Iglesias di arrivare a quella data.

Il dramma

Ma Annamaria Solinas e Bruno Sanna, a un passo dagli 89 anni lei e dai 55 lui, in un certo modo sono riusciti a ingannarla lo stesso, la sorte malevola: abituati a vivere insieme, condividere gioie e sofferenze, se ne sono andati a distanza di dodici ore l'uno dall'altra. Annamaria intorno alle tre e mezza del pomeriggio di domenica, Bruno quando le lancette dell'orologio erano nella stessa posizione ma era già il mattino di lunedì. Circostanze da brivido e una sfilza di numeri coincidenti, quasi a confermare il profondo legame tra madre e l'ultimo dei suoi nove figli. Una storia che si è rapidamente diffusa a Iglesias, suscitando profonda commozione.

Entrambi vaccinati con la seconda dose (avrebbero ricevuto il “booster” fra qualche settimana) sono risultati positivi al coronavirus, a seguito dei tamponi effettuati in occasione del ricovero, il pomeriggio di sabato, quando i familiari (con l'anziana vivono anche altre 2 figlie) hanno chiesto l'intervento del “118” perché le loro condizioni di salute (già precarie a causa delle gravi patologie di cui erano affetti) sono diventate improvvisamente più preoccupanti e hanno reso indispensabile l'intervento immediato dei sanitari.

In ospedale

Epilogo triste perché Annamaria e Bruno sono morti distanti: lei al Cto di Iglesias (in una parte del Pronto soccorso c'è un'area d'emergenza dove vengono ospitati pazienti Covid, quando nel capoluogo non ci sono più posti), lui al Santissima Trinità di Cagliari. Lontani fisicamente tra loro come pure dagli altri familiari, molti dei quali positivi al Sars-Cov2 e altri all'estero per motivi di lavoro. «È qualcosa di indescrivibile, che aggiunge dolore al dolore - confida Anna Baruzzu, moglie di Carlo, il figlio maggiore di Annamaria che lavora in Uzbekistan - nessuno di noi ha potuto vederli per l'ultima volta, né vestirli, giacché le norme di prevenzione anticovid sonoassolutamente rigorose e non consentono neppure di portare indumenti per l'ultimo viaggio. Sappiamo che entrambi sono stati messi dentro un sacco, senza un ultimo saluto uno sguardo, tutto questo è davvero terribile».

Il dolore

Circostanza ancora più triste è che solo alcuni dei familiari, ieri pomeriggio, hanno potuto essere presenti nella chiesa di San Pio X, nel rione Serra Perdosa, dove don Giorgio Fois ha celebrato il funerale, spendendo parole affettuose per Annamaria, Bruno e tutta la famiglia. «Mi sento di dare un abbraccio da parte dell'intera comunità per questo grande dispiacere che ci ha colpiti tutti. Dare l'ultimo saluto è sempre motivo di sofferenza, ma ancor di più colpisce dover celebrare le esequie di una mamma e un figlio contemporaneamente. Questo colpisce molto e suscita profonda commozione e noi, con le nostre preghiere, affidiamo Annamaria e Bruno alla misericordia di Dio».

Appello del parroco

Il sacerdote si è, poi, voluto soffermare anche sull'importanza della vaccinazione e del rispetto delle norme per contenere il contagio. «È vero che in questo caso c'erano altre patologie e purtroppo la situazione si è aggravata, ma mi sento in dovere di esortare ancora tutti a prestare la massima attenzione alle norme anticovid e alla vaccinazione. Lo dobbiamo a noi stessi, per salvaguardare la nostra vita, e agli altri. Stiamo vivendo un momento molto difficile e quando ci troviamo di fronte alla morte, come in questo caso, maggiore deve essere la nostra capacità di soffermarci a riflettere».

