Madre e figlia travolte sulle strisce 

Travolte sulle strisce pedonali da un furgone, il cui conducente è risultato positivo all’alcoltest, mentre attraversavano la strada in via Quirra: Vanda Gervasi (84 anni) ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, mentre la figlia Roberta Marchetti (57) è ricoverata al Policlinico con diverse ferite, ma non sarebbe in condizioni critiche. Il terribile incidente è avvenuto ieri sera proprio davanti al palazzo dove vive l’anziana, uscita per una passeggiata con la figlia. Il 55enne alla guida del furgone, al termine degli accertamenti della Polizia locale, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza (dopo la positività riscontrata dall’alcoltest) e lesioni gravissime. Il mezzo è stato sequestrato.

Codici rossi

Madre e figlia, è questa la prima ricostruzione degli agenti della Municipale impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto verso le 18,30, stavano attraversando la strada proprio davanti al palazzo dove abita l’anziana, nelle vicinanze del mercato di via Quirra, a Is Mirrionis. Sono scese dal marciapiede e quando stavano passando sulle strisce pedonali sono state travolte da un grosso furgone bianco. Il conducente non ha fatto in tempo a frenare. Vanda Gervasi ha avuto la peggio: l’impatto con il mezzo è stato particolarmente violento e la donna ha battuto la testa. I soccorritori del 118, intervenuti dopo le prime chiamate, l’hanno accompagnata d’urgenza al Brotzu per un grave trauma cranico. Vista la situazione critica è stata ricoverata in rianimazione: i medici mantengono la prognosi riservata. Anche la figlia è stata portata in ospedale, al Policlinico di Monserrato: anche a lei i medici hanno assegnato un codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sotto choc

Il conducente del furgone, un 55enne, si è fermato subito. Sotto choc ha assistito alle operazioni di soccorso. Gli agenti della Polizia locale lo hanno sottoposto ad alcoltest ed è emersa la positività. Per questo oltre alla denuncia per lesioni gravissime dovrà rispondere anche dell'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Gli è stata inoltre ritirata la patente. Durante lo svolgimento dei rilievi e delle operazioni di misurazione, il tratto di strada è stato chiuso al traffico con la collaborazione degli agenti della Squadra volante della Polizia di Stato che ha dato assistenza al personale della Municipale. Sono già stati ascoltati alcuni testimoni per ricostruire le fasi dell’incidente.