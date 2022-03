Macomerese 1

Tharros 1

Macomerese (4-4-2) : Nieddu, Caria, Fois, Man. Mura, Colombo, Ciardiello, Nachet, Del Rio, Pinna, Bachis, Foddai (19’ pt Sanna). In panchina Puggioni, Guiso, Cocco, L. Oggianu, Pes. Allenatore Mura.

Tharros (4-3-3) : E. Atzori, Boi, Orrù, Wojtkielewicz, Frongia, Fadda ( 21' st A. Atzori), Lai (19' st Perilli), Atzeni, Baldussi, Sanna. In panchina Stevanato, Pala, Pibi, Murru, Lonis. Allenatore Firinu.

Arbitro : Pani di Oristano.

Reti : nel primo tempo al 14' Atzeni, nel secondo tempo al 33' Nachet.

Note : Ammoniti Man.Mura, Fois, Lai, Wojtkielewick, Orrù, A. Atzori. Spettatori 70. Recupero pt 2' st 5'.

Macomer. Macomerese e Tharros, nell'importantissimo scontro al vertice, non si fanno male. Un pareggio che sta stretto ai locali che, nonostante la formazione rimaneggiata e per la supremazia in campo, avrebbero meritato la vittoria. Mantengono invece le distanze invariate con le altre capolista: l’incontro si è concluso sull'1 a 1.

Prime schermaglie

Nei primi minuti le squadre si studiano. Ad aprire le ostilità sono gli ospiti, all’11' con Andrea Sanna, che entra pericolosamente in area ma viene bloccato da 2 difensori locali. Dopo un minuto tentano i padroni di casa con Foddai, anche lui bloccato in area da Orrù e Frongia. Il risultato si sblocca al 14' con Atzeni che, approfittando di uno svarione della difesa macomerese, trafigge Nieddu. Tharros in vantaggio. Al 23' gli avversari riescono addirittura a raddoppiare, con Andrea Sanna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Nella restante frazione di gioco i ragazzi di Mura attaccano ma senza esito .

La ripresa

Nella ripresa, i padroni di casa sono più aggressivi e costringono gli avversari in difesa. Al 12' in avanti Alberto Sanna che entra in area ma il suo tiro viene deviato dalla retroguardia ospite. Al 25' prova Manuele Mura ma non ha fortuna. Al 27' è Pinna a scagliare un fortissimo destro che finisce oltre la traversa. Al 33' arriva il pareggio: il velocissimo Nachet si libera di tre avversari in area e infila la sua palla nell'angolino alla destra del portiere. Il risultato non cambia più.

