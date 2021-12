Macomerese bloccata 

Fonni (4 -3 -3) : Ruiu, S. Mattu, Patteri, And. Sini, Malgari, P. S. Mattu (22' st R. Biscu), Tolu (22' st Lai), Murroccu (30' st Meloni), De Souza, Nonne (14' st Coinu), N. Biscu. In panchina Catta, M. Mele, Sorighe, Badje, Puddu. Allenatore Cucca.

Macomerese 1

Fonni 1

Macomerese (4 -4 -2) : Nieddu, Pes, Figus (1' st Mar. Mura), Man.Mura, Colombo, Pitruzzello, Foddai, Pinna, Dettori (41'st Sanna), Cocco, Ant. Sini. In panchina P. Pinna, Deriu, E.Oggianu, L.Oggianu, Nachet, Guiso. Allenatore Mura.

Fonni (4 -3 -3) : Ruiu, S. Mattu, Patteri, And. Sini, Malgari, P. S. Mattu (22' st R. Biscu), Tolu (22' st Lai), Murroccu (30' st Meloni), De Souza, Nonne (14' st Coinu), N. Biscu. In panchina Catta, M. Mele, Sorighe, Badje, Puddu. Allenatore Cucca.

Arbitro: Mele di Sassari.

Reti: nel primo tempo 19' Dettori, 22' De Souza.

Note : ammoniti Malgari Murroccu Ruiu e N. Biscu. Spettatori 50. Recupero st 3'.

Macomer. Macomerese e Fonni si portano a casa un punto a testa. Un pareggio che accontenta tutti dopo un incontro abbastanza equilibrato.

Primo tempo

I locali si rendono subito pericolosi con con Foddai e Dettori, che impegnano Ruiu. Al 16' gli ospiti tentano il sorpasso con De Souza, di testa, ma la conclusione va oltre l'incrocio dei pali. Al 19' a sbloccare il risultato sono però i padroni di casa con Dettori che è bravo a sfruttare una bella palla messa al centro da Foddai. Gli avversari non ci stanno e al 22' pareggiano con Pier Salvatore Mattu che, di tacco, sigla l' 1 a 1.

Ripresa

Nel secondo tempo, condizionato da una pioggia scrosciante, ci sono meno occasioni. Entrambe le formazioni tentano l'assalto alla ricerca del raddoppio. I locali, al 5', ci provano con la punizione di Marco Mura ma la difesa ospite respinge. Al 19' sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Tolu che però viene bloccato in area dalla difesa locale. Al 20' è invece Foddai ad essere bloccato in area da Patteri. Un minuto dopo alla Macomerese viene negato il gol da Ruiu che sventa l'incursione di Foddai. Al 25' Fonni di nuovo in avanti con Raffaele Biscu anticipato, in volata, da Nieddu. Al 35' Marco Mura serve un assist perfetto a Foddai che però sbaglia. Negli ultimi minuti entrambe le formazioni proseguono il forcing alla ricerca della vittoria ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata