Macomer capitale del libro sardo: presentazioni, dibattiti e spettacoli  

Ai nastri di partenza la XX edizione della Mostra del libro edito in Sardegna, in programma a Macomer da giovedì a domenica. Quattro giornate ricche di eventi con 34 editori, 27 presentazioni, 4 proiezioni di film, 2 tavole rotonde, 2 omaggi ai grandi intellettuali Manlio Brigaglia e Paolo Pillonca, l’omaggio a Grazia Deledda per il 150° anniversario, 4 laboratori, reading, mostre e concerti. Appuntamenti dislocati tra Centro Polifunzionale, padiglione Tamuli, biblioteca comunale e Casa Museo Murenu. Grande ritorno degli Editori Sardi (Aes), che dopo anni di assenza presentano le numerose novità editoriali.

Il focus

Filo conduttore “Nazioni, confini, guerre. Per un diritto alla pace tra il XXI secolo e ritorno al passato”, è il conflitto, declinato nel duplice aspetto -interiore ed esteriore- che richiama le tante guerre vissute in Europa. Tema di stretta attualità, che pone l’accento sulla guerra ai nostri confini “che richiama alla memoria gli anni terribili della seconda guerra mondiale”, di cui si parlerà anche nella tavola rotonda “Stati, popoli, nazioni: un difficile equilibrio”. L’intento, spiegano gli organizzatori, è «rendere Macomer spazio privilegiato di riflessione sui conflitti, odierni e passati, e sull’esigenza di superare i limiti imposti dalla guerra e non solo, superabili con la forza dell’interdipendenza, guardando verso un futuro prossimo pervaso di politiche di rete, innovazione e nuove sostenibilità».

Prime due giornate

Un programma immenso di cui riportiamo le prime due giornate. Nei prossimi giorni i dettagli degli altri appuntamenti. Partenza giovedì alle 10 con l’inaugurazione al Centro Polifunzionale. Alle 11 tributo a Manlio Brigaglia, con Cosimo Filigheddu, Guido Melis e Salvatore Tola. Alle 12 Diego Corraine presenta la collana di volumi “Le nuove repubbliche slave e baltiche” nei libri di Sergio Salvi. Alle 16.30 Giovanni Ugas con “C’era una volta Atlantide” e alle 17.10 “ La grande statuaria della Sardegna nuragica e i Giganti di Monte Prama ” , riedizione del testo di Giovanni Lilliu, con Emina Usai e Raimondo Zucca. Alle 17.50 Roberta Morosini con “Dante, san Macario e i calzari di Gesù-Francesco nel ciclo pittorico di Bosa”. Alle 18.30 Giampaolo Cassitta e il suo “Domani è un altro giorno” e alle 19.10 Mauro Pusceddu con “Eroina”. A chiudere la prima giornata la proiezione del film “Bentu” di Salvatore Mereu, alle 21.00 al Padiglione Tamuli.Venerdì alle 10 l’incontro “Omaggio al Marghine”: confraternite e riti della settimana santa a Macomer, di Caterina Bittichesu.Alle 11.00 la presentazione di “Jerzesi nella Grande Guerra / Jerzesi nelle Guerre del Duce 1936-1945”, di Tonino Serra, Gianfranco Loi e Raffaele Serra. Alle 11.40 Alfredo Graziani presenta “Fanterie sarde all’ombra del tricolore”. Si prosegue alle 15 con la tavola rotonda “Libri e cultura sardi nell’informazione in Sardegna”, alle 16 Josto Doneddu con “Eleonora’s falcon- Falco della regina” e alle 16.40 Angelo Pittau presenta “All’urlo camminai”. Alle 17.20 “La parte oscura”, di Salvatore Barrocu e alle 18 Maria Tiziana Putzolu Mura racconta “Un traditore. Piccolo abbecedario di parole essenziali". Alle 18.40 appuntamento con “La notte in fondo al mare”, di Fiorenzo Caterini, e alle 19.20 Gianluca Medas con “Paschedda. Torramus a su connottu”. Alle 21 proiezione del documentario “La forza delle donne” di Laura Aprati e Marco Bova.