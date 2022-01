Macellari davanti al giudice 

La giudice Ermengarda Ferrarese ha accolto la richiesta di giudizio immediato formulata dal sostituto procuratore Gilberto Ganassi nei confronti dell’ex calciatore rossoblu Fabio Macellari, 47 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, ma anche di estorsione nei confronti della madre di lei. I fatti contestati si sarebbero consumati tra l’estate 2020 e quella dello scorso anno a Muravera, nella casa di Costa Rei dove l’ex giocatore vive con la compagna.

Presunti maltrattamenti

A far finire nei guai Macellari è stata la querela presentata dalla compagna ai carabinieri. Terminata l’inchiesta del pubblico ministero Ganassi, la Procura ha deciso di contestare i maltrattamenti che avrebbero leso sia l’integrità morale che fisica della donna, così da renderle insostenibile e penosa la convivenza. A far scattare la reazione dell’ex calciatore sarebbe stata la gelosia che sarebbe scaturita in scenate e costanti controlli. In un caso, stando alla denuncia, Macellari avrebbe dato uno schiaffo alla giovane mentre viaggiavano in auto dopo averla vista armeggiare sul telefonino, in altri casi le aggressioni sarebbero avvenute per questioni economiche. Nell’imputazione il pm contesta anche un’aggressione a suon di schiaffi avvenuta il 29 luglio scorso, oltre ad un calcio dato alla presenza dei carabinieri di Muravera intervenuti dopo la chiamata della ragazza. Per quel calcio, costato alla donna una prognosi di 14 giorni, la Procura ipotizza anche le lesioni.

Le altre contestazioni

L’ex calciatore è accusato anche di estorsione nei confronti della madre della sua fidanzata. Minacciando la figlia, avrebbe costretto la madre a consegnargli 600 euro. «I rapporti all’interno del nucleo sono tornati buoni», assicura l’avvocato Stefano Murgia, difensore dell’ex giocatore del Cagliari, «siamo convinti che riusciremo a ridimensionare i fatti contestati e che smonteremo le accuse nel corso del processo, visto che i rapporti tra tutti e tre adesso sono ottimi». Il 2 maggio inizierà il processo e sarà sentita la compagna.