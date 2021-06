Macchine in fiamme  e terreni incolti: adesso è emergenza 

Quattro auto distrutte in un rogo in via Socrate. E a Pirri, dopo i recenti episodi in via Stamira e in altre zone, è di nuovo allarme per gli incendi di vetture. Nonostante i vigili del fuoco non abbiano trovato tracce evidenti di azioni dolose, c’è il timore che si possa trattare di raid incendiari da parte di vandali. Non solo. La Municipalità di Pirri ha approvato all’unanimità un documento in cui si chiede al Comune maggiori controlli, a tutela dei cittadini, e la pulizia di terreni e aree comunali con erbacce e sterpaglie che in caso di incendio si potrebbero trasformare in un pericolo per gli abitanti di Pirri.

Notte di paura

Su quanto accaduto poco prima della mezzanotte di domenica, in via Socrate, sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Cagliari. Quattro auto parcheggiate hanno riportato ingenti danni a causa di un incendio sembra partito, come emerso dai primi rilievi, da una Fiat Panda. Il fuoco ha raggiunto anche le sterpaglie creando non pochi problemi ai vigili del fuoco arrivati con diverse squadre. Il rogo è stato spento e sono state completate le operazioni di bonifica. Numerosi abitanti, molto preoccupati, hanno assistito al lavoro dei vigili del fuoco. In una settimana sono stati tre gli incendi di auto. Nonostante nessuno sia stato catalogato come doloso, tra i residenti cresce la paura.

Gli appelli

«Ci è stato riferito che non dovrebbe trattarsi di azioni criminali o di atti di vandalismo», spiega la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Ma la preoccupazione c’è. Questo ci spinge a chiedere soluzioni per i nostri cittadini». Un primo passo concreto è già stato fatto. «Abbiamo approvato all’unanimità un documento con la richiesta di maggiori controlli e una pulizia dei terreni incolti. E anche la bonifica di diverse aree comunali trasformate in discarica». Si tratta di due relazioni predisposte dalla commissione Ambiente della Municipalità presieduta da Riccardo Cabras. «Le segnalazioni per l’abbandono di rifiuti sono all’ordine del giorno. E ci sono terreni incolti in troppe aree di Pirri», viene evidenziato nel documento della commissione, firmato da Cabras, e dagli altri consiglieri Fiorella Carrus e Alessandro Murgia. I rischi di incendi è particolarmente elevato. Da qui l’appello al Comune: «Servono interventi di pulizia, bonifica e maggiori controlli». E qualche pattuglia della Polizia locale, come evidenzia la presidente della Municipalità, «in questi giorni si è già vista».

RIPRODUZIONE RISERVATA