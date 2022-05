ma Roma vuole sognare 

Roma. Si apre oggi la settimana più attesa dell'anno per gli appassionati italiani di tennis: è la settimana degli Internazionali Bnl d'Italia. Sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma, si sfidano i migliori tennisti al mondo. Nell'Atp1000, mai come quest'anno c'è attesa per un evento che potrebbe vedere un esponente della tanto attesa “Next gen” battere i “grandi vecchi”. Come ha fatto a Madrid (su una terra più veloce rispetto a quella romana con lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha battuto Rafa Nadal, Nole Djokovic e Alexander Zverev, tutti presenti a Roma, vincitori delle ultime 5 edizioni e, complessivamente, di 16 delle ultime 17 (manca solo l'infortunato Andy Murray, vincitore nel 2016): Nadal che lo scorso anno ha vinto la sua “Decima”, Djokovic cinque e Zverev una.

Azzurri al via

Assente per infortunio Matteo Berrettini, c'è grande attesa per Jannik Sinner, che esordirà domani contro Pedro Martinez. In campo oggi Lorenzo Sonego (sorteggiato contro Denis Shapovalov), Fabio Fognini (con Dominic Thiem), Flavio Cobolli (contro Jenson Brooksby) e Giulio Zeppieri, che ieri ha superato le qualificazioni battendo Maxime Cressy 4-6, 6-4, 7-6(5) e ora sfiderà Karen Khachanov. Domani, giocherà anche Luca Nardi (opposto a Cameron Norrie). Subito out i due italiani che hanno giocato domenica: Francesco Passaro (sconfitto 6-3, 6-2 da Cristian Garin) e Matteo Arnaldi (6-1, 6-4 da Marin Cilic).

Il tabellone femminile

Guidano il seeding femminile Iga Swiatek e Paula Badosa, insidiate dalle ex n. 1 Victoria Azarenka, Naomi Osaka, Garbine Muguruza, Angie Kerber e Karolina Pliskova. Cinque italiane in campo, a partire da Camila Giorgi, in campo oggi contro Alja Tomljanovic, così come Martina Trevisan (opposta a Shuai Zhang) ed Elisabetta Cocciaretto (contro Belinda Bencic). Domani, spazio a Lucia Bronzetti (contro Camila Osorio) e Jasmine Paolini (sorteggiata contro Jill Feichmann).