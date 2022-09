«Ma quanto è difficile suonare in Sardegna!» 

Ma quello che non può un aereo, può la musica. Scommettiamo che almeno una volta l’avete cantata tutti? “Con le mani, con le mani, con le mani, Ciao Ciao. Con i piedi, con i piedi Ciao Ciao”. Sotto la doccia, a squarciagola in macchina con i finestrini aperti, perché il tormentone de La Rappresentante di Lista, una volta ascoltato a Sanremo nell’edizione 2022, è entrato in testa senza uscirne più.

«Io sono palermitano, nato e cresciuto in un’isola come voi, e conosco bene il problema. Viaggiare è un incubo». Dario Mangiaracina è, con Veronica Lucchesi, la metà de La Rappresentante di Lista. Il concerto del duo che ha conquistato le classifiche, previsto per questa sera all’anfiteatro Maria Pia sotto le insegne dell’Alghero Music Spotlight, è stato annullato per problemi tecnici. La coppia, però, si è raccontata al nostro quotidiano. «Aspettavamo questa data», ci dicono con dispiacere. «Peccato. Eravamo felicissimi. Questo tour è stato bellissimo, senza restrizioni, con la gente che ballava sotto il palco. Ma arrivare in Sardegna è sempre complicato».

«Io sono palermitano, nato e cresciuto in un’isola come voi, e conosco bene il problema. Viaggiare è un incubo». Dario Mangiaracina è, con Veronica Lucchesi, la metà de La Rappresentante di Lista. Il concerto del duo che ha conquistato le classifiche, previsto per questa sera all’anfiteatro Maria Pia sotto le insegne dell’Alghero Music Spotlight, è stato annullato per problemi tecnici. La coppia, però, si è raccontata al nostro quotidiano. «Aspettavamo questa data», ci dicono con dispiacere. «Peccato. Eravamo felicissimi. Questo tour è stato bellissimo, senza restrizioni, con la gente che ballava sotto il palco. Ma arrivare in Sardegna è sempre complicato».

Ma quello che non può un aereo, può la musica. Scommettiamo che almeno una volta l’avete cantata tutti? “Con le mani, con le mani, con le mani, Ciao Ciao. Con i piedi, con i piedi Ciao Ciao”. Sotto la doccia, a squarciagola in macchina con i finestrini aperti, perché il tormentone de La Rappresentante di Lista, una volta ascoltato a Sanremo nell’edizione 2022, è entrato in testa senza uscirne più.

E allora ragazzi, concerto a parte, notizia fresca fresca, il vostro “My Mamma” è disco d’oro. Siete contenti?

Veronica: «Siamo elettrizzati: è il primo disco d’oro e poi siamo molto legati alla sua creazione perché è un progetto che comprende sia l’album che il romanzo».

Grande merito di questo successo è sicuramente di “Ciao, Ciao” che vi ha fatto conoscere anche a chi non vi seguiva.

Dario: «Questo è il ruolo della musica contemporanea, dei singoli. La cosa interessante è che le persone si avvicinano a un progetto attraverso i singoli e poi si appassionano a tutta la discografia».

“Ciao Ciao” parla di fine del mondo. Com’è nata?

V: «Eravamo a fine tour nel 2021 e ci siamo ritrovati in sala prove a Milano assieme ad alcuni componenti della band. Si parlava molto di cambiamento climatico, c’erano delle manifestazioni. Si sentiva nell’aria qualcosa di importante da raccontare. Così abbiamo pensato di dare vita a un brano che parlava di fine del mondo, che ti trasforma nel corpo e nell’ambiente».

Un inno ambientalista che forse molti non hanno capito, fermandosi solo al ritornello accattivante.

D: «Molti ci dicono questa cosa, ma sa che non è così? In realtà noi siamo stati molto chiari sull’argomento e le assicuro che è stato recepito. Certo poi forse ci sono i più piccoli che si entusiasmano solo per ritornello».

Avete anche conosciuto Greta Thumberg.

V: «Ci siamo stretti la mano. Eravamo tra il pubblico durante una manifestazione dove lei ha tenuto un discorso. Poi abbiamo visto nel retropalco questa giovane donna che mangiava i taralli e l’abbiamo salutata».

Oltre alla musica anche i vostri look sono fantastici. Reminiscenze del teatro?

V: «Noi due ci siamo conosciuti durante un allestimento teatrale e il teatro ha fatto parte della nostra vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata