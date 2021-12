Ma Orgosolo ricorda il pensionato Mesina «Un uomo cambiato» 

Poi, però, la voglia di raccontare la quotidianità di un uomo come “Grazianeddu” prende il sopravvento. «Gli errori grandi, eventualmente, li ha fatti da giovane», prosegue, «negli ultimi tempi si comportava bene. Non era di certo un super-latitante o un criminale: ormai aveva capito come si doveva comportare».

Nei bar di Corso Repubblica, in quella via tempestata di murales, la voglia di parlare è poca. Molti non gradiscono l’accostamento con le vicende giudiziarie di Graziano Mesina. « Fattos suos: no est su mestiere meu », esordisce sintetico Giovanni Cuccu, mentre porge lo sguardo verso la vallata di Sorasi, quasi a schivare domande e telecamere.

« Cando unu est bandidande, l’azzunghene puru ‘osa in prusu ». Le parole in limba sono di Francesco Corraine, 81 anni, quasi coetaneo di Graziano Mesina. Svelano un pensiero condiviso, a tratti accomodante. Orgosolo reagisce così, cerca di solidarizzare con l’ingombrante cittadino, sebbene sulle prime in tanti mostrino indifferenza sull’arresto dopo oltre un anno di latitanza. «Buona parte della comunità vive con distacco la notizia», afferma il sindaco, Pasquale Mereu: «Comunque, credo che nei suoi confronti ci sia stato un certo accanimento: ha quasi 80 anni e ha pagato abbastanza nelle patrie galere. Nell’ultimo periodo era cambiato, la gente accettava la sua presenza e lo aveva accolto come un normale pensionato».

Freddezza

Il pensionato Francesco Floris bonariamente assolve il Re del Supramonte: «La sua mi pare più la vicenda di una persona “disgraziata”, ovvero di uno che non ha mai ben capito a cosa andava incontro facendo quel “mestiere”». Floris aggiunge: «Lo avevano liberato, poi è finito di nuovo nei guai: di chi la colpa? Bè, forse anche sua, doveva ragionare di più».

Nuova vita

«Per me quest’uomo potevano lasciarlo anche in pace: ha una certa età», sentenzia Francesco Corraine: «Non so se il carcere sia giusto o meno. Era molto tranquillo, prima che arrivasse la definitiva condanna. Lo si vedeva tutti i giorni attraversare la via principale, si recava in caserma per la firma, mi pare la sera». Insomma, a sentire i racconti dei compaesani Mesina appariva un uomo nuovo, meno spavaldo rispetto al passato e magari con qualche acciacco dovuto all’età. Corraine prosegue: «Usciva poco, solo qualche passeggiata. Per noi si comportava bene, perlomeno alla luce del sole: i rapporti con la comunità erano buoni. Sì, sembrava proprio cambiato. D’altronde, alla soglia degli 80 anni si cambia per forza».

Mitizzato

È il vocabolo che va per la maggiore, quando a Orgosolo si parla di Graziano Mesina. Tra i giovani e gli anziani emerge questa visione, una definizione che “Grazianeddu” mostrava di gradire. «Lui non era come lo raccontavano molti», puntualizza Francesco Corraine: «Al tempo stesso, però, queste attenzioni gli piacevano. In tanti lo seguivano, in tanti gli scrivevano. Addirittura qualche turista raggiungeva il paese solo per una foto o un autografo». Dunque, un attrattore turistico: ecco l’ultimo Graziano Mesina, stando alle testimonianze degli orgolesi. Una figura ben distante dal grande ricercato con alle spalle oltre 40 anni di reclusione. «Ho avuto con lui alcuni incontri, ci ho parlato prima che iniziasse la latitanza», dice il primo cittadino, Pasquale Mereu: «Mi è sembrato calmo, pacato e riflessivo, almeno rispetto al primo rientro, circa vent’anni fa. Allora era senza dubbio più esuberante. Adesso non più». Il sindaco di Orgosolo ha un sogno: «Il nostro paese ha tanto da mostrare, penso alla bellezza del nostro territorio, ai murales: ora vogliamo farci conoscere solo per queste cose».

