«Ma non si abbassi la guardia» 

«Il coprifuoco? Certo, non piace a nessuno, ma se la gente non rispetta le regole minime, allora diventa necessario. La situazione epidemiologica è sempre molto preoccupante e non c’è dubbio che chiusure e limitazioni contribuiscano a frenare la diffusione del virus», dice Luchino Chessa, infettivologo e docente di Medicina interna all'Università di Cagliari.

Esperti da una parte, politici (buona parte) dall’altra: per un'ora in più o in meno di “libertà” si è scatenato uno scontro dai toni molto accesi, ma per il momento il Governo ha deciso: alle 22 tutti a casa, a metà maggio si fa un check e si valuta se ci sono le condizioni per arrivare fino alle 23.

La situazione

«Il problema è il comportamento dei singoli», avverte Chessa, «è vero che siamo tutti stanchi e provati, ma poiché stiamo parlando di vite umane non si possono al momento allargare troppo le maglie. Tutti hanno abbassato la guardia, nonostante i numeri dei contagi, dei ricoveri e dei morti restino alti. Dunque, giusto mantenere ancora il coprifuoco, inoltre devono essere potenziati i controlli».

Insomma, «non siamo ancora fuori dai guai», sottolinea l’infettivologo Massimi Galli, «ancora non sappiamo quanto la variante indiana sia più diffusiva, virulenta e cattiva. Quello che mi preoccupa è un segnale che viene percepito come un liberi tutti, e questo non può che essere nocivo, perché non siamo abbastanza avanti con la vaccinazione. Siamo ancora sospesi, ma la sensazione generale è che si pensa di poter fare a meno di preoccuparsi. I dati dicono che non siamo in una situazione tranquilla e stabilizzata».

Lo studio

L’impatto del coprifuoco sull’Rt in Europa si aggira intorno al 13%, e nel complesso le misure di contenimento della pandemia hanno funzionato: nella prima ondata hanno permesso di ridurre l'indice di contagio dal 18% al 23% e di circa il 35% nella seconda ondata.

E fra le azioni non farmacologiche la più efficace è stata la chiusura dei negozi e delle attività produttive, che da sola ha ridotto l'indice Rt del 35%. Tutto questo lo dice una ricerca coordinata dallo statistico dell'Università di Oxford Mrinank Sharma, condotta in collaborazione con l’Imperial College di Londra e il Medical Research Council. Lo studio – portato avanti in 114 aree di sette Paesi (Italia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svizzera) tra il primo agosto 2020 e il 9 gennaio 2021 – è pubblicato in preprint (in attesa dell'esame della comunità scientifica) su MedRxiv.

Le misure

Dall’indagine emerge che le business closure , cioè le chiusure delle attività commerciali, riducono l'indice di contagio del 35%, mentre la serrata di scuole e università contribuisce a un calo dell’Rt del 7%. Lo stop a ristoranti e bar incide per il 12%, e un effetto analogo viene rilevato per le discoteche, la cui apertura alla fine della prima ondata - come accaduto in Sardegna – potrebbe avere influito sull’impennata dei casi che ha portato alla seconda ondata. Secondo gli autori della ricerca, riporta l’Ansa, è stato «considerevole» l'effetto combinato della chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, a causa «dei potenziali rischi da contatti brevi ma molto numerosi in ambienti chiusi», e dei servizi che implicano uno stretto contatto, come i parrucchieri.

Invece, la chiusura di luoghi di svago e intrattenimento come zoo, musei e teatri ha avuto un piccolo effetto, intorno al 3%, ma è stato notevole (26%) l'effetto del divieto di incontri tra persone estranee al proprio nucleo familiare fino a un massimo di 30 persone. I dati indicano inoltre che una politica di lockdown totale potrebbe portare a una riduzione complessiva dell'indice di contagio del 52% Inoltre, «l’uso rigoroso di mascherine nei luoghi pubblici e il coprifuoco notturno hanno fatto ridurre l'indice del 12 e 13%».

