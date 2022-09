Ma Liverani non si fida del Venezia  

Cagliari-Venezia, una partita che scuote i ricordi e che deve regalare una riscossa dopo il ko pre-sosta col Bari. Ma anche il cuore ha le sue ragioni e allora il primo pensiero di Fabio Liverani va alla ex moglie Federica, scomparsa la settimana scorsa, e al dolore che il popolo rossoblù ha provato ad alleviare. E proprio ai tifosi si rivolge il tecnico: «Ci tenevo a ringraziare tutta la Sardegna, i tifosi che mi sono stati vicini in questo momento, li ho sentiti tutti al mio fianco. Un abbraccio grande».

Conta il presente

Liverani, poi, si tuffa sul calcio e sulla sfida col Venezia. Una gara che fa pensare al passato, alla sera del “Penzo” che ha rimandato il Cagliari in B. Ma per il tecnico conta solo il presente: «Dev'essere uno stimolo, ma sapendo che questa partita serve per questo campionato e non elimina nulla del passato. È una partita importante, i ragazzi lo sanno, ma va giocata con la testa senza cercare rivincite. I miei giocatori avranno qualche pensiero in più, ma non devono cercare fantasmi». Meglio guardare al Venezia di Javorcic: «Solo gli episodi hanno girato male. Ma è una squadra organizzata, con ottimi giocatori e che gioca a calcio, con idee e fisicità. Parliamo di una retrocessa e non dimentichiamo che siamo solo alla settima giornata, c'è tempo per tutti, anche per il Venezia. In un campionato livellato come la B, l'ambiente che saprà essere più equilibrato avrà meno difficoltà».

Caccia al gol

Contro il Venezia Liverani spera di scacciare i problemi emersi col Bari: «Le mie problematiche personali hanno inciso su queste due settimane, avrei voluto sfruttare meglio questa sosta, ma ci sarà tempo. Col Bari abbiamo fatto una partita ordinata, creando poco, vero, ma anche concedendo quasi nulla. Solo che loro hanno trovato la zampata giusta. Forse non meritavamo di perdere, ma un episodio sposta la lettura delle partite». Resta il problema dei pochi gol: «Questo fa riflettere, ma non è una questione di moduli, quanto di mentalità, caratteristiche, di voler attaccare la porta. È più una questione mentale, i ragazzi devono ambire a fare più gol, oltre che a creare occasioni». E i gol devono arrivare da tutti: «Questa squadra ha centrocampisti che devono dare di più in fase realizzativa: Rog, Mancosu, Viola, Makoumbou. Per vincere un campionato non possiamo aspettare solo le reti degli attaccanti, altrimenti diventiamo prevedibili». E Liverani vuole vincere sul campo: «Mi cambia poco essere i favoriti, da sempre è il campo a decidere chi è più forte. Noi vogliamo diventarlo, ma con i fatti. A ora nessuno ci ha messo sotto, siamo nel gruppo. Arriva un mese importante, con sei partite tra campionato e Coppa Italia: tutti avranno la loro possibilità e chi è stato chiamato meno dovrà farsi trovare pronto e mettermi in difficoltà per il futuro».