«Ma io sono ottimista» 

Per ora salva il tecnico, ma fa capire di avercela un po’ con la squadra, anche se cerca di trasmettere fiducia ai rossoblù: «È troppo addossare le responsabilità all’allenatore dopo tre giornate. La rosa deve dimostrare di essere all’altezza: noi crediamo che lo sia». Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, intervenuto ieri a Videolina Sport, ha puntualizzato: «Non ho sentito Semplici. La rosa del Cagliari è competitiva, con tanti nazionali. Penso che sia finito il tempo delle chiacchiere: dobbiamo fare punti».

«Ora i punti»

Il patron rossoblù preferisce non entrare su questioni tecniche e, quindi, sul crollo negli ultimi minuti con il Genoa: «I nuovi acquisti hanno fatto tutti la loro parte, da Keita a Dalbert, fino a Grassi. La squadra è stata rafforzata in tutti i reparti. Se avessimo ceduto pezzi importanti, avrebbero sorriso le casse del club. Ma siamo contenti di averli tenuti. Il gruppo deve essere ossessionato dal risultato e deve costruire una mentalità vincente in settimana. Sono convinto il Cagliari abbia una rosa che non può porsi limiti in questa stagione, anche se professare ottimismo dopo un punto in tre gare può sembrare fuori luogo». È felice per aver visto alla Domus più tifosi numerosi rispetto alla partita con lo Spezia. «Ci hanno supportato, a maggior ragione dispiace non aver conquistato i tre punti». Minimizza sulle contestazioni di quella parte di “torcida” che non ha gradito il mercato della società: «Dico che è giusto poter essere in disaccordo. Sono dell’avviso che il club abbia preso giocatori che ci possono dare una mano». Si augura che Pavoletti recuperi presto: «Speriamo di fare una buona partita domenica con la Lazio, anche perché i tifosi aspettano di più».

Il Ninja

Non è casuale, infine, un riferimento a Nainggolan: «Riconoscenza e rispetto, che io ho sempre avuto per Radja e che devono essere alla base di tutto, sono importanti. Tutti a Cagliari prendono soldi, l’unico che ci rimette alla fine sono io». Sul volto gli ritorna il sorriso quando parla di Carboni: «Faccio difficoltà a trovargli un difetto, spero che anche altri giovani con la mentalità come la sua ora in prestito, possano tornare». Elogia la Primavera di Agostini e l’Olbia di Canzi, ma chiude sullo stadio: «Un progetto fondamentale per lo sviluppo della città», chiosa Giulini. «Alla fine dell’anno contiamo di presentare il progetto definitivo».

