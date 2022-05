Ma il capitano ci crede ancora 

Un incubo che diventa realtà. Joao Pedro esce dal campo e rivede i fantasmi, quelli di una retrocessione che, col Cagliari, subì nella sua prima stagione in rossoblù e che ora si sta materializzando sempre di più, a 90 minuti dalla fine. Il baratro è lì, a un passo. E basta un nulla per precipitare. Anche contro l’Inter il capitano ha dato tutto, buttandosi su ogni pallone e provando a spingere oltre l’ostacolo, altissimo, i compagni. Ma alla fine resta la sconfitta e la paura. «E io, ora, non so davvero che parole usare…».

Senza storia

Vorrebbe chiudersi nel silenzio, Joao. Il viso lascia capire che, negli spogliatoi, qualche lacrima è scesa, come già dopo il ko col Verona di due settimane fa. Ma un capitano si vede nel momento più difficile e allora tocca al numero 10 di Ipatinga mostrare il petto e provare a dare quelle speranze che, adesso, neanche lui sa dove trovare. «Difficile parlare dopo una partita come questa. Una partita complicata, che non siamo mai riusciti a tenere in mano». Troppa Inter per un Cagliari cui non è bastato il cuore: «Ci abbiamo creduto tutta la settimana, abbiamo lavorato per fare risultato. È andata male. Adesso stiamo zitti e torniamo a lavorare con l’obiettivo di crederci tutti fino alla fine». Una gara in cui l’Inter non ha mai mollato la presa, affondando ogni tentativo di alzare la testa da parte del Cagliari: «Ripeto, dopo una partita così è difficile fare discorsi. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che ci è superiore. Adesso cerchiamo di riposare e poi ci giocheremo tutto a Venezia».

Il dolore

Joao conosce il sapore amaro della retrocessione. Sette anni fa, ancora giovanissimo, scese in B e promise di riportare il Cagliari in A. Missione compiuta. Ora non è tempo di promesse: «Fa male. Da capitano, da leader, da giocatore anziano mi prendo le mie responsabilità. So, dentro di me, di aver dato tutto me stesso, ma da leader dico che avrei dovuto fare ancora di più». Fa male e Joao lo sa. Per questo cerca la forza di reagire e provare a inseguire un miracolo in Laguna: «Abbiamo dimostrato di crederci fino all’ultimo col pareggio di Salerno. Prima della partita con l’Inter avevamo ancora il destino nelle nostre mani». Ora bisogna sperare anche nelle disgrazie altrui: «Quando torneremo in campo, dovremo riprendere a lavorare e sperare». Perché almeno la speranza va regalata ai tifosi, anche ieri presenti dall’inizio alla fine: «Li ringrazio. Ci hanno dato sempre una grossa mano, sono sempre stati presenti nelle situazioni delicate. Ci hanno creduto e, in otto anni, non ho mai visto uno stadio così bello come nelle ultime due partite».