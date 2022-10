Ma il campionato aspetta il Cagliari 

Et voilà . È bastato vincere una-partita-una per risalire sul treno dei playoff e portarsi a -5 dalla vetta della classifica di un campionato davvero mediocre, a tratti abulico, umorale e ancora alla ricerca di un padrone. Una partita contraddittoria, tra l’altro, soddisfacente solo per un tempo, fortemente condizionata dagli errori dell’avversario. Ma fondamentale anche per gli equilibri mentali della squadra, e per questo può rappresentare una svolta concreta (a prescindere, quindi, da come sia arrivata). Ci sarà poi modo e tempo per ritrovare la brillantezza di inizio stagione, il bel gioco che si auspicava Liverani appena sbarcato nell’Isola e un’identità che la rappresenti nel bene e nel male. Intanto c’è, il Cagliari c’è. In un modo o nell’altro, c’è.

La rivoluzione

Lo stesso allenatore fatica a trovare un undici di riferimento. Sta rimescolando le carte da agosto per individuare gli interpreti più propedeutici al suo sistema di gioco, il 4-3-3 appunto, che rappresenta in questo momento (forse) l’unica certezza tra tante incognite tecniche. Ciò che vale un sabato, infatti, non è detto che valga anche quello successivo, al di là del risultato. A molti giocatori capita di stare anche due-tre gare di fila in panchina per poi ripartire titolari all’improvviso, o viceversa. Il caso di Pereiro il più eclatante, quello di Obert il più scontato, quello di Viola il più spinoso, quello dei terzini il più delicato. Contro il Brescia l’ennesima spallata, quasi una rivoluzione considerato che sono partiti dalla panchina sia Lapadula che Pavoletti, e l’italo-peruviano ci è rimasto addirittura per tutta la gara.

Il dilemma

«Ci saranno partite in cui Lapadula e Pavoletti potranno giocare insieme», ha ripetuto per mesi Liverani. Di fatto, non è ancora successo (se non una manciata di minuti a Como e in Coppa) e l’altro ieri sono rimasti fuori entrambi per far spazio all’esuberanza di Luvumbo e all’irruenza di Falco, l’uomo giusto al posto giusto, evidentemente. L’ex Stella Rossa, infatti, ha sparigliato le carte e tolto riferimenti al Brescia nonostante una condizione atletica ancora limitata mentre il ventenne attaccante angolano è stato decisivo dopo soli dieci minuti e ha messo sistematicamente sotto pressione la retroguardia lombarda. Ha rischiato grosso Liverani, e ha vinto così due volte, mantenendo, tra l’altro, un equilibrio in mezzo al campo. E dopo scelte così forti, dovrà essere ora altrettanto abile nel gestire certi equilibri nello spogliatoio.