M5S e Articolo Uno verso l’accordo 

Cinque Stelle e Articolo Uno vicine all’accordo, centrodestra ancora senza il candidato a sindaco che potrebbe essere indicato in un tavolo regionale dai partiti della coalizione.

Mancano solo 9 giorni alla presentazione delle liste per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Carbonia, ma attualmente l’unica certezza sembrerebbe essere quella della candidatura di Pietro Morittu sul quale starebbero convergendo almeno 5 liste tra cui il Partito Democratico, l’Udc e la civica Carbonia Avanti. Lo stesso Morittu starebbe però frenando sulla campagna elettorale proprio per provare a ricucire con gli ex Dem recentemente fuoriusciti dal partito, fatto che, qualora si arrivasse ad una quadra, permetterebbe di iniziare una campagna elettorale con tutti gli alleati al completo.

Centrosinistra

Al momento la lista civica Uniti per Rinascere, vicina all’ex sindaco Giuseppe Casti, non ha ancora sciolto le riserve sul nome del proprio candidato a sindaco, fatto che farebbe intendere la disponibilità ad unirsi in coalizione con altri soggetti ma le interlocuzioni sarebbero ancora in atto: «Siamo impegnati nel completamento della lista, al momento sul fronte alleanze c’è qualche apertura ma sostanzialmente non ci sono novità», ha spiegato Casti.

Il centrodestra

Il centrodestra, composto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori e la lista Patto Civico, in questi giorni si è riunito più volte (l’ultima ieri mattina) per trovare il nome del proprio candidato. Le trattative si sarebbero però spostate ad un livello regionale, soprattutto in considerazione dell’importanza strategica rivestita dalla città, essendo Carbonia il capoluogo della provincia del Sud Sardegna. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, che a inizio giugno aveva annunciato la candidatura a sindaco di Gianluca Lai, si starebbe cercando di chiudere un’alleanza politica e programmatica con Articolo Uno, al quale chiederebbe di non fermare l’azione riformatrice dell’esperienza grillina in città.

Verso l’accordo

«Abbiamo fatto una serie di valutazioni con Articolo Uno – racconta Lai – ci sono diversi punti di convergenza, soprattutto sulla visione di città. Attualmente nulla è deciso». Questa nuova fase di dialogo tra il M5S e Articolo Uno si inserirebbe in una prospettiva di future alleanze regionali, ma anche in questo caso il nodo più importante da sciogliere sarebbe quello della candidatura a sindaco. Articolo Uno avrebbe infatti più volte avanzato il nome di Luca Pizzuto, attuale segretario regionale del partito, che potrebbe non essere intenzionato a cedere: «Sono ore di trattative delicatissime e preferisco mantenere il riserbo sull’argomento», ha dichiarato Pizzuto. Resta da capire se forze apparentemente distanti, saranno capaci di mettere da parte personalismi e malumori in favore di un progetto comune di città da proporre per i prossimi cinque anni.

