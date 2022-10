Lykogiannis sfida il suo passato sempre in rossoblù 

Quattro stagioni e mezza passate a Cagliari tra alti e bassi, una maturazione importante da uomo e da calciatore che gli sono valse una chiamata per restare in Serie A nel Bologna. Charalampos Lykogiannis, in occasione del match di Coppa Italia in programma giovedì, si troverà di fronte a quell’altra casacca rossoblù che ha lasciato a Cagliari in estate dopo la retrocessione in B.

Questioni di sfumature

Il Cagliari ha deciso di puntare su altre scelte e di non rinnovare il contratto al terzino sinistro, che non ha mai convinto pienamente club e tifoseria. Arrivato in Sardegna il 22 gennaio del 2018 - dopo due anni e mezzo trascorsi in Austria, allo Sturm Graz - ha esordito in Serie A col Cagliari il 28 gennaio seguente nel corso della gara pareggiata 1-1 sul campo del Crotone. “Lykos” è stato croce e delizia della tifoseria rossoblù, criticato per diverse prestazioni sottotono e qualche errore di troppo, amato quando riusciva a sfoderare il meglio di sé sulla fascia sinistra con preziosi assist per gli attaccanti e potenti gol da calci piazzati. Il matrimonio col Cagliari si è concluso dopo ben 101 presenze e 5 gol. Tra questi uno tra i “più veloci” della storia del Cagliari, segnato al Benevento nel 2021, dopo appena 51 secondi di partita – prima di lui David Suazo aveva fatto meglio nel 2005 segnando una rete in soli 34 secondi - e poi le due indimenticabili reti su punizione che solo nell’annata 2020/2021 gli sono valse una menzione nelle statistiche stagionali. “Secondo giocatore che ha realizzato più gol da punizione diretta” dietro a un big come Milinkovic-Savic che ne aveva realizzato 4, due in più del greco.

Arrivo a Bologna

Lo scorso primo luglio, l’ufficializzazione dell’accordo col Bologna su volere di Mihajlovic, primo acquisto del mercato estivo da parte del club felsineo che non ha perso tempo e ha preso subito il greco a parametro zero, proponendogli un biennale. L’allenatore croato non ci ha pensato su due volte e lo ha buttato nella mischia già dalla prima gara di campionato persa 2-1 contro la Lazio. Per “Babis” poi solo partite giocate da subentrato fino alla quarta contro lo Spezia, pareggiata 2-2 e poi di nuovo nella terzultima contro la Juventus, persa 3-0 e nella penultima pareggiata 1-1 contro la Sampdoria.