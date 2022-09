Luvumbo, una furia sul campionato 

La prima volta non si scorda mai e, magari, si festeggia in modo speciale. Di certo, Zito Luvumbo, gioiellino angolano del Cagliari, qualcosa di particolare l'aveva pure pensato. Ma quando, sul lancio di Deiola, ha controllato e insaccato con un sinistro chirurgico alle spalle di Paleari, ogni coreografia studiata è rimasta congelata dalla bandierina alzata a segnalare un fuorigioco. Un fuorigioco spazzato via dal Var, che ha così consegnato agli archivi la sua prima rete in un campionato italiano, dando il via libera alla gioia infinita. E Zito si è lasciato sommergere dall'abbraccio dei compagni.

La prima volta

«Lasciatelo crescere, perché un ragazzo del 2002 come lui per il Cagliari deve essere una risorsa». Fabio Liverani ha capito subito di avere tra le mani un grande talento e ha tirato su una cinta muraria per proteggerlo da aspettative che potessero schiacciarlo. Bastone e carota fin dal primo giorno di ritiro, ma quella saetta che sa disegnare traiettorie fatate col piede mancino lo ha subito blindato. L'esordio da titolare così così a Como, l'ingresso devastante dalla panchina col Cittadella, con l'assist per il provvisorio 1-1 di Mancosu. Il tecnico ha centellinato le apparizioni di Zito, cercando sempre il momento giusto per inserirlo. Con la certezza che il momento giusto, che ci sia da rincorrere o da gestire, arriva sempre. E infatti il ragazzo di Luanda, scoperto dall'allora ds Pierluigi Carta nel campionato angolano, ha già totalizzato cinque presenze su cinque giornate. E a Benevento, in una gara da cerchietto rosso, Liverani lo ha buttato nella mischia col Cagliari in vantaggio, ma anche con un uomo in meno, col compito di stare al fianco di Pavoletti e seminare il panico nella metà campo dei sanniti. Missione compiuta, con la ciliegiona del gol. Perfetto nella costruzione, con lo scatto sul filo del fuorigioco al momento dell'assist di Deiola, e nell'esecuzione, con controllo e sinistro incrociato.

Avanti così

A fine partita, i compagni hanno fatto la fila per immortalare il momento con un selfie. Che poi lui ha collezionato sulla sua pagina Instagram. Dove ha anche commentato la sua prima volta italiana: «Primo gol con questa meravigliosa maglia. Che sia il primo di tanti». A seguire gli interventi di compagni come Rog, che lo ha ribattezzato “Buraz” ossia “Fratello, ed ex compagni come Joao Pedro e Desogus, suo compare di incursioni con la Primavera rossoblù. Dove lo scorso anno è tornato a gennaio, dopo il flop tattico di Como, dimostrando di avere il gol nel sangue. Liverani se lo coccola, pronto a riportarlo in panchina per la sfida col Bari, ma anche a rilanciarlo nella mischia. Perché Zito, quando entra, si prende la scena. E attenti, perché ora ha anche iniziato a segnare.