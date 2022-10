Luvumbo asso pigliatutto 

Il tecnico ci ha puntato con sempre maggior convinzione, con una premessa: «Il Cagliari non deve aggrapparsi a lui, perché a quest'età Zito dev'essere soprattutto una risorsa». Da maneggiare con cura. Titolare all'esordio a Como, poi l'angolano è diventato un'arma tattica da gettare nella mischia dalla panchina per spaccare la partita, con l'assist per Mancosu contro il Cittadella e la rete del sigillo a Benevento. A Genova, Liverani lo ha reinserito nell'undici iniziale, con Luvumbo in campo per 64 minuti partendo dalla fascia destra, con una gara con più fumo che arrosto.

I tifosi si erano innamorati di lui prima ancora di conoscerlo. Quanta curiosità per questo ragazzino scovato in Angola, nella squadra dell'esercito (il Primeiro de Agosto), portato in Italia giovanissimo appena diciottenne. A maggior ragione lo scorso anno, quando rientrato dal prestito flop a Como, è diventato a suon di gol e magie il trascinatore dei giovani di Agostini. Quest'estate il Cagliari ha deciso di puntarci con convinzione e Zito, classe 2002, ha subito conquistato Liverani, che lo ha seguito con occhio clinico, alternando bastone e carota.

Niente scatti, dribbling, finte o fughe in progressione. Per la prima rete davanti ai suoi tifosi, Zito Luvumbo ha tirato fuori dal suo cilindro una zampata di puro opportunismo, un colpo da uomo d'area. Quello su cui Fabio Liverani, a sorpresa, ha puntato grosso prima della gara col Brescia. E lui, il ragazzino di Luanda, ha ripagato la fiducia a modo suo, con la seconda rete stagionale (capocannoniere del Cagliari insieme a Mancosu) e una prestazione da protagonista.

L'idolo delle folle

Sempre presente

Il tecnico ci ha puntato con sempre maggior convinzione, con una premessa: «Il Cagliari non deve aggrapparsi a lui, perché a quest'età Zito dev'essere soprattutto una risorsa». Da maneggiare con cura. Titolare all'esordio a Como, poi l'angolano è diventato un'arma tattica da gettare nella mischia dalla panchina per spaccare la partita, con l'assist per Mancosu contro il Cittadella e la rete del sigillo a Benevento. A Genova, Liverani lo ha reinserito nell'undici iniziale, con Luvumbo in campo per 64 minuti partendo dalla fascia destra, con una gara con più fumo che arrosto.

La svolta

Contro il Brescia, tutti si aspettavano Lapadula e Pavoletti insieme e invece Liverani li ha schierati sì in coppia, ma in panchina. E al centro dell'attacco c'era proprio lui, Zito Luvumbo. Che ci ha messo 10' per entrare nel tabellino dei marcatori. Due regali in più per Natale, dopo quello ricevuto da Lezzerini e Papetti, che in pochi secondi hanno gettato le basi per un gollonzo da non credere. Mancosu ha raccolto e ha ricambiato il favore della gara col Cittadella, regalando la palla dell'1-0 a Luvumbo. Che ha finalmente sentito l'urlo della folla per una sua perla, festeggiata in modo plastico. Ma la sua gara è stata tanto altro, anche nell'inedito ruolo di punta centrale. «Mi serviva un giocatore così per attaccare la profondità». E Zito non si è fermato mai, collezionando scatti e botte dagli avversari. Compresa una caduta nell'area bresciana che ha fatto gridare al rigore tutti, tranne Chiffi. Che ha fatto capire che Luvumbo è già entrato nella lista dei cadenti sospetti degli arbitri. A fermarlo ci hanno pensato i crampi, con il cambio chiesto a metà ripresa. Ma il Cagliari, ora, ha un gioiellino in più da trasformare in diamante.

