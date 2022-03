Lutto cittadino, è bufera in Comune 

La bufera, come peraltro era prevedibile, è arrivata. E ora sulla mancata proclamazione del lutto cittadino, dopo la rapina finita nel sangue e sfociata nella morte del pensionato Tonino Porcu, interviene la minoranza in Consiglio comunale di Ghilarza. Tutto ruota intorno alla divergenza fra il parroco e il sindaco sulla necessità di proclamare il lutto cittadino: padre Paolo Contini ne ha sostenuto il bisogno e lo ha fatto in modo plateale, durante l’omelia del funerale del settantottenne. Il primo cittadino Stefano Licheri, invece, ha replicato che il Comune non ha ritenuto di farlo. Ma a suscitare la reazione della minoranza è stata l’argomentazione: «Non ho mai sentito che nel resto d’Italia ciò avvenga quando accadono fatti simili a quello di dieci giorni fa a Ghilarza».

L’attacco

«Ci permettiamo di dire che anche secondo noi sarebbe stato invece opportuno proclamare il lutto cittadino» si legge nel documento scritto dai consiglieri Federico Fodde, Roberto Schirra, Alessandro Piras e la capogruppo Eugenia Usai di Uniti per crescere. «In tutta Italia, infatti, normalmente per fatti delittuosi o che comunque coinvolgono profondamente una comunità per la morte prematura di un cittadino, è assolutamente usuale che venga proclamato il lutto cittadino». La minoranza cita, poi, qualche esempio accaduto di recente in Sardegna. «Lo scorso 27 febbraio è stato proclamato il lutto cittadino a Porto Torres per l'omicidio di Basilio Saladino, mentre il 10 febbraio altrettanto è stato fatto a Zeddiani e Cabras per la morte di Daniela Cadeddu, anche lei barbaramente uccisa. Ma non solo: il comune di Nughedu Santa Vittoria, lo scorso agosto, ha proclamato addirittura due giorni di lutto cittadino per la scomparsa di Antonio Masala, il ragazzino deceduto per una malattia che nel giro di qualche giorno lo ha portato alla morte». Usai, Fodde, Schirra e Piras manifestano, inoltre, solidarietà nei confronti del parroco padre Paolo Contini e «ci saremmo aspettati un doveroso intervento da parte del sindaco dall'altare». Come peraltro anche il parroco aveva dichiarato di attendersi: «La comunità è sconvolta e credevo che il sindaco avrebbe voluto dire due parole durante la messa».

La distanza

«Dopo aver espresso la vicinanza alla famiglia e ai parenti, ma soprattutto aver condannato il grave fatto che ha portato alla morte del caro concittadino Tonino Porcu» conclude l’opposizione, «non possiamo esimerci dall’intervenire, come rappresentanti democratici della metà della popolazione, per distinguerci dalle dichiarazioni del sindaco».