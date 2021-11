L’Usinese non si ferma più 

Usinese 2

Luogosanto 0

Usinese (4-4-2) : Tanca; Muresu, Daga, M.Sanna, Mastino (34' Tilocca); Pazzola, Delogu, N. Sanna, D'Andrea ( 25' st Perino); Pulina (30' st Piredda), Saba. In panchina Vasquez, Chighine, Marras, Deriu, Rubattu, Panzali. Allenatore Calledda.

Luogosanto (4-3-3) : Marzeddu, Meloni (45' Carai), Sechi, Madeddu, Melgari, Deriu, Scarfo, Pilo; Fresi, De Santis, Fossati (30' st Bassu). In panchina Demuro, Ortu, Sotgiu, Pileri, Contini, Addis, Ghilardi. Allenatore Malu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo al 17' Saba, al 23' Daga.

Note : ammoniti Scarfo, Deriu, Fresi, Tilocca. Recupero 1'pt-4'st. Spettatori 400.

Usini. Al Peppino Sau l'Usinese batte meritatamente con secco 2-0 un coriaceo Luogosanto e conserva il primato in classifica. Partita non bella e molto spezzettata, specie nel secondo tempo. Gli ospiti lamentano alcuni errori arbitrali, sul primo gol rossoblu (fallo laterale invertito) e un rigore negato.

La cronaca

Parte forte l'Usinese. Al 9' Deriu di testa, su cross di Saba, impegna Marzeddu. Padroni di casa in vantaggio al 17' con un bel pallonetto di Saba, complice la difesa ospite. Ancora rossoblù in avanti (21') con un gran tiro di D'Andrea. L'Usinese raddoppia al 23': punizione di Pulina, Daga sul tap in mette dentro. Il Luogosanto si scuote. Al 35' sospetto rigore per un atterramento in area di De Santis. Al 42' galluresi vicino al gol con Madeddu: parata di Tanca.

La ripresa

La seconda frazione registra poche emozioni. Il primo tiro (18') è dell'Usinese con Delogu: di poco alto. Replica ancora per i rossoblù Saba, para con sicurezza Marzeddu. Il Luogosanto ci prova, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. L'Usinese controlla infatti le sfuriate ospiti e vince 2-0.

