L’Uri vince e vede la D 

Atletico Uri 2

San Marco 0

Atletico Uri (3-4-3) : Pittalis; Brizzi, Pinna, Cardone; Ravot (30' st Fais), Usai, Tedde, Olmetto; Mura (36' Budroni), Doukar (40' st Uleri), Calaresu. In panchina Camboni, Stechina, Daga, Orro, Delizos, Pilo. Allenatore Paba.

San Marco Assemini (3-4-3) : Galasso; Porcu, Medda (36' st Stochino), Abib; Sanna, Marongiu (9' st Canu), Balistreri, Mastromarino; Scalas (24' st Manca), Camba, Podda (19' st Cirina). In panchina Medda, Mattana, Idda, Zanda, Abis. Allenatore Busanca.

Arbitro : Casula di Ozieri.

Reti : nel primo tempo al 18' Tedde, al 30' Calaresu.

Note : ammoniti Scalas, Ravot. Recupero 2' pt-4' st.

Uri. Al Nino Martinez un altro importante tassello per la Serie D dell'Atletico Uri, che si impone (2-0) sulla San Marco Assemini e si porta a +8 dalla seconda in classifica Ossese, fermata a Guspini.

La partita

Atletico Uri al solito cinico, motivato e concreto, cagliaritani manovrieri e zeppi di giovani, che avrebbero almeno meritato una rete. Cronaca. Parte fortissimo la San Marco Assemini: al 3' splendida azione di Camba sulla destra, cross al centro, Marongiu di piatto tira troppo centrale. Al 5' ancora gli asseminesi pericolosi con una bella conclusione di Scalas, che Pittalis devia con grande difficoltà. Nel calcio d'angolo seguente (6') Porcu (nonostante l'età ancora un gran difensore) di destro fa la barba al palo. Primo squillo dell'Atletico Uri al 13': il colpo di testa di Mura finisce fuori di nulla. Al 18' vantaggio giallorosso: corner di Ravot, respinta della difesa, sul pallone si avventa Tedde che con un siluro da fuori area batte Galasso. Un eurogol. I padroni di casa insistono e raddoppiano al 30' con Calaresu, il migliore dei suoi, lesto a girarsi in area e a fulminare Galasso. L'Atletico Uri controlla il gioco e il primo tempo si conclude con la capolista in vantaggio 2-0. Nel frattempo l'attaccante dell’Uri Mura ha dovuto abbandonare il campo per un un infortunio alla spalla.

Dopo la pausa

Il secondo tempo si gioca a un ritmo più lento. Al 10' è ancora l'attaccante di casa Calaresu vicino al gol con una conclusione ravvicinata. Replica la San Marco Assemini (26') con un bel tiro a giro da fuori di Balistreri di poco a lato. Cagliaritani (28') vicini al gol del 1-2 con una stilettata del nuovo entrato Manca, deviato in angolo da Pittalis.L'Uri (31') non sta a guardare e va vicino alla terza marcatura con una rasoiata di destro dello scatenato Calaresu. La San Marco Assemini cerca almeno il gol della bandiera (46') ancora con Manca, il cui colpo di testa ravvicinato è deviato miracolosamente in angolo da Pittalis. Finisce 2-0 per l'Atletico Uri. E mercoledì a Bosa potrebbe essere davvero Serie D.

Reazioni

Soddisfatto Max Paba, allenatore dell’Uri, ma non pronuncia ancora la parola promozione: «Mercoledì a Bosa andremo per giocare la nostra solita partita». Paolo Busanca, invece, non fa drammi: «Va bene così», ha detto il tecnico della San Marco. «I nostri giovani hanno tenuto testa alla capolista».

RIPRODUZIONE RISERVATA