L’Uri non sbaglia Batte la Nuorese e vede l’obiettivo 

Nuorese 1

Atletico Uri 2

Nuorese (4-4-2) : Trini; Peana, G. Nurra (22’ st Piredda),Corda (10’ st Usai), Lapia; Varrucciu, G. Santoro, Steri; Ragatzu; Pinna (43’ Porcu), Manca. In panchina Carta, Dessolis, Animobono, L.Nurra, Porcu, A. Santoro, Usai, Oggianu, Piredda. Allenatore Sanna.

Atletico Uri (4-3-3) : Pittalis; Ravot, Daga, Loru, Pinna, Cardone, Mura, Piga, Doukar (35’ st Pilo), Uleri, Calaresu. In panchina Camboni, Brizzi, Campus, Usai, Fais, Orro, Delizos, Budroni, Pilo. Allenatore Paba.

Arbitro : Palomba di Torre del Greco.

Reti : 6’, 26 st Calaresu, 41’st Ragatzu (r).

Note : espulsi Marco Sanna, Piga(U) Ammoniti Uleri, Daga, Piga, Mura, Pinna, Manca Recupero 1' pt-4' st Spettatori 100.

Nuoro. L’ Atletico Uri sbanca il Frogheri vincendo 2-1 contro la Nuorese, fiacca le speranze dell’Ossese, e forse blinda una storica promozione in Serie D. Primo tempo con gli ospiti subito in attacco, Uleri al 2’ svirgola la palla e la manda in tribuna. Al 3’ è Piga che non trova lo specchio della porta. Al 10’ occasione per Manca ma il tiro è fuori. Al 12’cross velenoso di Peana che Pittalis devia in angolo. Sul rovesciamento di fronte, semirovesciata di Mura sull’esterno della rete. Insiste l’Uri 22’ punizione di Piga respinta dalla difesa. Al 24’ Ragatzu cade in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 32’ Trini salva la porta smanacciando un cross e impedendo l’intervento di Calaresu. Occasione per la Nuorese al 45’: il colpo di testa di Manca si stampa sulla base del palo.

La ripresa

Ripresa con l’Uri che attacca: al 2’ st tiro di Calaresu respinto da Lapia. Al 3’ rovesciata di Doukar di poco alta. Non ci sta la Nuorese, che prova al 4’ con Steri e al 5’ con Ragatzu, nessuna delle conclusioni impensierisce Pittalis. Vantaggio degli ospiti al 6’ st, probabile fallo fuori area, si ferma la difesa della Nuorese e Calaresu insacca di testa.

Gli uomini di Sanna provano a reagire, ma é ancora l’Uri pericoloso con Uleri al 10’ che calcia al volo fuori dallo specchio. Al 16’ cross di Pinna ma Trini para a terra. Al 18’ ci prova Ragatzu con un destro da fuori area che finisce fuori. 26’ pasticcio su un disimpegno a centrocampo, angolo regalato dalla Nuorese, sull’esecuzione Calaresu si smarca in area, anticipa tutti e raddoppia. La Nuorese non demorde: al 28’ punizione di Santoro e la difesa spazza. Al 31’ l’assistente scambia poche parole con l’arbitro e il tecnico Marco Sanna viene espulso. Al 37’ cross di Piredda e Manca non aggancia la palla.

Quindi, al 41’ volée di Ragatzu in area: Piga respinge di mano, espulsione e rigore trasformato dall’attaccante nuorese. Inutile forcing finale dei verdazzurri: l’Uri porta a casa i 3 punti fondamentali per dimenticare la sconfitta di domenica scorsa e riprendere il cammino verso la promozione.

