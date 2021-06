L’Uri ha scritto la storia 

Bosa 1

Atletico Uri 5

Bosa (4-4-2) : Sechi; Maida, Mattiello, T. Ledda, Pes; Delrio (22' st S. Carboni), Spano, Ruggiu, Spada; Nachet (32' Cabiddu), Deriu. In panchina Simula, M.Carboni, Pischedda, Madau, Bonu, Pira, Di Angelo. Allenatore- giocatore S. Carboni.

Atletico Uri (3-4-3) : Pittalis; Campus, Pinna, Cardone; Ravot, Piga (39' st Usai), Tedde, Olmetto; Orro (17' st Uleri), Calaresu (37' st Budroni), Doukar (34' st Mura). In panchina Camboni, Daga, Brizzi, Loru, Delizos. Allenatore Paba.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : nel primo tempo al 37' Tedde (U), al 43' Deriu (B). Nel secondo tempo al 5' e 9' Doukar (U), al 23' Olmetto (U), 34' st Ravot (U).

Note : espulso Cardone. Ammonito T. Ledda . Recupero 1' pt- 3 st.

Bosa. L'Atletico Uri sbanca Bosa con un rotondo 5-1 e vola in Serie D con due giornate d’anticipo. Primo tempo equilibrato, ma nella ripresa i giallorossi dilagano e per il Bosa è notte fonda.

Cronaca

Atletico Uri subito pericoloso in avanti, con due tiri di Orro (4') e Tedde (8'), entrambi terminano di poco a lato. Replica il Bosa al 20' con una bella incursione di Spano che conclude fuori. Al 30' il Bosa ancora insidioso con un tiro da fuori dell'esperto Deriu. Ma è l'Atletico Uri al 37' a portarsi in vantaggio con uno splendido calcio di punizione di Tedde. I giallorossi rischiano il raddoppio al 39' con Ravot, Sechi para. Al 43' pareggio a sorpresa del Bosa: fuga sulla sinistra di Nached e sul cross è puntuale col piatto destro Deriu. Nel secondo tempo l'Atletico parte in quarta e fulmina l'avversario con una doppietta del ghanese Doukar, prima di sinistro (5') e poi di testa (9'): 3-1. Il Bosa all'11' sbaglia un rigore con Deriu, respinge Pittalis. Al 14' espulso Cardone per doppia ammonizione.

Dominio assoluto

Atletico in dieci, che però chiude la partita al 24' con Olmetto, servito da Calaresu. Gli ospiti dilagano e segnano il quinto gol al 34' con un inserimento improvviso di Ravot. Poi è pura accademia. L'Atletico Uri passa alla storia del calcio sardo e si aggiudica con grande merito il primo posto nel campionato di Eccellenza, lasciapassare per la Serie D. Per squadra e tifosi al seguito, un centinaio, è l'apoteosi.

