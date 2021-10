Lupo-Nicolai, l’Italia sogna la semifinale 

Ieri mattina è arrivata la vittoria a tavolino di Adrian Carambula e Enrico Rossi contro i russi Semenov e Leshukov. I due azzurri però sono stati poi battuti in serata dagli olandesi Brouwer e Meeuwsen in due set combattuti (21-18 e 23-21), mancando l’accesso ai quarti. Ha chiuso il World Tour con una sconfitta anche l’unica coppia italiana impegnata nel tabellone femminile. Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state battute in due set (21-18 e 21-14) dalle tedesche Borger e Sude. Le due italiane, con quattro sconfitte, non si sono qualificate per la fase ad eliminazione diretta.

La missione semifinale diretta è fallita per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, ma i due saranno ancora protagonisti nella fase ad eliminazione diretta. Per conquistare il primo posto del pool A avrebbero dovuto battere i cechi Perusic Schweiner. Invece è arrivata una sconfitta in due set (21-16 e 21-19) che costringerà la coppia italiana a disputare i quarti di finale. Gli azzurri proveranno ad entrare tra le migliori quattro della manifestazione nel match in programma oggi contro i campioni olimpici norvegesi Mol e Sorum.

Timidi sorrisi azzurri. Entrano nel vivo le finali del World Tour. Nei campi allestiti nel porto di Cagliari è andata in scena ieri la terza e ultima giornata della fase a giorni. Da oggi inizia invece la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale tra le seconde e le terze classificate dei rispettivi gruppi. Chi vince accede alle semifinali contro le prime coppie di ogni girone che hanno già ottenuto il pass.

Lupo e Nicolai ai quarti

Gli altri italiani

Il programma dei quarti

Questo pomeriggio, le prime a scendere sulla sabbia del campo di via Roma per la fase ad eliminazione diretta saranno le tedesche Borger e Sude e le brasiliane Agatha e Duda alle 14.30 per i quarti. Alle 15.30 il derby statunitense: le campionesse olimpiche April e Alix sfideranno Sponcil e Claes. Alle 16.30 il primo quarto maschile, con la sfida tra Lupo e Nicolai e i norvegesi Mol e Sorum. Alle 17.30 gli olandesi Varenhorst e Van De Velde contro i qatarioti Cherif e Amed. A partire dalle 19.30 le semifinali. Già qualificate per il tabellone femminile le russe Makroguzova e Kholomina e le canadesi Pavan e Melissa. Per il tabellone maschile i cechi Perusic e Schweiner e gli olandesi Brouwer e Meeuwsen.

