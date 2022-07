L’uomo sulla Luna? Un grande falso C’è sempre chi dubita dell’impresa 

Gli Usa finanziano il programma Apollo, che vedrà impegnati nella sua realizzazione quasi 400.000 persone, fra tecnici e ingegneri. Nuove tecnologie nascono a un ritmo sostenuto. In soli 8 anni, l’impegno preso da Kennedy di arrivare sulla Luna entro la fine del decennio viene raggiunto. Dal 1969 al 1972, sei missioni Apollo atterrano sulla Luna, portando sulla sua superficie 12 uomini. Se per la Nasa il programma è un grande successo, per i sovietici portare l’uomo sulla Luna si rivela un ostacolo insormontabile. Complice la morte di Korolëv, il loro razzo N1 è troppo complesso ed esplode ripetutamente.

La corsa allo spazio inizia nel secondo dopoguerra, alimentata da motivi strategici e militari. Ben presto però diventa una grande vetrina, in cui Stati Uniti d’America e Unione Sovietica, si contendono il prestigio di fronte al mondo. Un corsa che nel 1961 vede il primato dell’Urss, con il volo nello spazio del cosmonauta Yuri Gagarin. Ma fino a quel momento, la Luna è ancora un sogno proibito, coltivato in particolare da due ingegneri: Wherner Von Braun, direttore della Nasa e Sergej Pavlovič Korolëv capo del programma spaziale sovietico. Nel maggio del 1961 tutto cambia. Il Presidente americano John Fitzgerald Kennedy, dichiara al Congresso: «Credo che dovremo andare sulla Luna. Nessun progetto spaziale in quest’epoca potrebbe essere più stimolante ed esaltante per l’umanità. Se non possiamo garantire di arrivare primi, certamente saremo gli ultimi a desistere».

«Houston, qui base della Tranquillità, Eagle è atterrato». Sono le 22.17 ora italiana, del 20 luglio 1969 e con questa frase Neil Armstrong dà compimento a un sogno dell’umanità: raggiungere un altro mondo. Volgendo lo sguardo all’Apollo 11 e a quella notte di 53 anni fa, restiamo stupiti di fronte alla quella conquista. Se la Luna appariva vicina, oggi sembra incredibilmente lontana non tornandoci dal 1972.

Corsa allo spazio

Programma Apollo

Teoria del complotto

Cinquant’anni fa, per motivi differenti, Usa ed Urss abbandonano la Luna. Dopo pochi anni in Occidente, nasce la “Teoria del complotto lunare”, dove si afferma che il governo degli Stati Uniti e la Nasa hanno costruito il più grande falso della storia, affidando al regista Kubrik la regia delle riprese degli allunaggi, ingannando così tutto il mondo. Con il passare dei decenni, la teoria ha trovato sempre più consenso e presunte prove sono state portate a sostegno della stessa. Storici e scienziati sono concordi nell’affermare che l’uomo è andato sulla Luna, come lo erano 53 anni fa i sovietici, che controllarono ogni mossa dei loro avversari.

Ottimismo

Il programma lunare si sviluppò in un particolare momento storico, permeato di ottimismo verso il futuro e alimentato da una competizione fra due Stati. Quattrocento chili di rocce lunari, foto, filmati e registrazioni, testimoniano quei momenti. Ma se questo non bastasse, sonde orbitanti attorno alla Luna costruite da Giappone, India e Cina, hanno ripreso i luoghi di allunaggio. Vicino ai moduli lunari appaiono le impronte lasciate dagli astronauti, che testimonieranno per almeno 100.000 anni, l’audacia dell’umanità in quel luglio del 1969.

