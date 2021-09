«L’uomo solo al comando non serve alla città» 

«L’uomo solo al comando non fa bene all’amministrazione». Opposizione all’attacco del sindaco Tomaso Locci che a un mese dalla revoca del mandato all’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Garau non ha ancora provveduto a sostituirlo tenendo per sé anche le deleghe di quel settore strategico.

“Collezione” di deleghe

Il primo cittadino si trova infatti a gestire attualmente gli assessorati più scottanti della macchina amministrativa, sono ben sette quelli nelle sue mani: urbanistica, bilancio, commercio, sport, traffico e viabilità, oltre a lavori pubblici e patrimonio che fino a poche settimane fa erano in capo all’ingegner Garau. Insieme al sindaco siedono in giunta 4 donne: Maristella Lecca, con delega all’ambiente e verde pubblico oltre che vicesindaca, Emanuela Stara, cultura e rapporti con l’università, Fabiana Boscu, pubblica istruzione, Tiziana Mori, politiche sociali e per la famiglia.

Rischio caos

Una situazione che i consiglieri di minoranza definiscono «al limite del grottesco», come spiega Caterina Argiolas: «Le troppe deleghe in capo a una sola persona, chiunque essa sia, non sono funzionali al buon andamento di una amministrazione. Quella dell’assessore è una figura che serve per dare indirizzi, per andare ogni giorno negli uffici e indicare quali strade vanno percorse e si deve accertare che le pratiche si aprano e si chiudano non disperdendosi nelle miriadi di cose da fare che ci possono essere in un ufficio», spiega ancora la consigliera che aggiunge: «proprio sulla questione delle deleghe ho incentrato il mio intervento per motivare il voto contrario all’ultimo bilancio, per prima ho sostenuto in Consiglio la non opportunità che si persegua con questa gestione. Per quanto lui possa essere super efficiente non potrà mai assolvere alle sette deleghe, questa situazione genera caos all’interno della macchina amministrativa».

«Giunta bloccata»

Sulla vicenda interviene anche Gianfranco Vacca, consigliere del Movimento 5 Stelle: «A distanza di due anni dal secondo insediamento di Tomaso Locci, le deleghe in capo al sindaco invece di diminuire, come lui stesso aveva dichiarato in tempi non sospetti, aumentano e, per ovvie ragioni logistiche, non può certo seguirle tutte», dice il consigliere, «l'attività della Giunta è bloccata, direi ingessata tenuto conto che tutto ruota egocentricamente intorno alla figura del sindaco. Tra l’altro anche la questione di genere all'interno dell'attuale Giunta non è rispettosa delle quote previste dalla legge, dopo il siluramento di Giuseppe Garau infatti questa è formata da 4 donne e un solo uomo».

L’affondo

Chi non le manda a dire è anche Andrea Zucca: «L’uomo solo al comando, forse è proprio questo quello che lui si aspettava di realizzare», è l’affondo del consigliere di minoranza. «È riuscito a revocare il mandato all’unico assessore che si era guadagnato sul campo la stima di tutto il Consiglio comunale, e non solo. Rimane ancora da capire il vero motivo di questo allontanamento che di fatto, a parte le dichiarazioni di facciata, rimane avvolto da un alone di mistero. Intanto il sindaco si tiene per sé un’altra pesante delega e si guadagna il diritto di essere ricordato come il collezionista di deleghe, parafrasando un famoso film, un thriller, proprio come sembra essere un thriller la sua gestione degli assessorati che sono in balia di non si sa chi». Insomma, un attacco frontale in attesa di sapere se e come il primo cittadino intende replicare.

