L’uomo che resuscita le scarpe  

L’odore acre della colla misto a quello pungente della pelle è la prima cosa che colpisce. Ordinate, in attesa di essere riportate in vita, ci sono scarpe di ogni genere: sandali, stivali, mocassini, scarpette sportive. Ugo Marras, occhiali calati sul naso, è uno dei pochi calzolai ancora in attività. Dal 1979 la piccola bottega si affaccia all’inizio di corso Umberto a Tortolì, in quell’anno il padre di Ugo acquistò l’attività da un anziano signore.

La storia

La famiglia Marras, originaria di Elini, dopo alcuni anni in Piemonte decide di stabilirsi nella cittadina ogliastrina per avviare l’antico mestiere. «Ho iniziato per gioco, divertendomi con gli attrezzi, con le pelli e con le scarpe dei clienti. Mi sono ritrovato ad affiancare mio padre perché dopo le medie ho provato ad iscrivermi a tre scuole diverse, senza risultati. Non amavo studiare!», racconta. Le strade da percorrere non erano tante: proseguire gli studi, imparare il mestiere di famiglia, oppure fare il manovale. A soli 13 anni Ugo inizia il suo percorso come piccolo aiutante e apprendista; con il passare del tempo acquisisce manualità e impara i piccoli segreti del mestiere, da custodire come oro.

Il rammarico

Oggi, a 57 anni, manda avanti con qualche difficoltà la sua piccola bottega, dal mattino presto alla sera tardi. Il calzolaio rientra nella lista degli artigiani che sono destinati a scomparire, vittime di una società che corre veloce e non ha tempo da perdere. Mestieri che andrebbero valorizzati, apprezzati e sostenuti, si stanno spegnendo lentamente. «Rifiuto quasi la metà dei lavori, perché riparare scarpe non conviene quasi più. A volte risulta impossibile aggiustare delle scarpe a causa dei materiali scarsi di cui sono fatte, dovrei far pagare più di quanto hanno speso per averle nuove», confessa. Si stanno producendo scarpe che possiamo definire usa e getta, il paio di scarpe buone da tramandare ai fratelli resta solo un ricordo . Aggiungiamo che una grande fetta di persone non comprende il valore del lavoro artigianale: «Posso vendere una cintura in pelle garantita a vita, la farei pagare una fesseria rispetto a quelle che si trovano in commercio, di plastica, ma con la marca. La gente non lo capisce, preferisce comprare quella firmata».