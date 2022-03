L’università per la parità di genere 

«Il progetto di ricerca (finanziato dall’amministrazione Tidu, ) - continua la consigliera di parità - intende studiare il tema delle pari opportunità in una prospettiva moderna e complessa che tenga conto delle risorse del territorio e delle aree problematiche su cui intervenire. Nello specifico la ricerca si propone di indagare conoscenze, percezioni, atteggiamenti, esperienze di cittadini e cittadine che vivono nel territorio della Provincia di Nuoro in merito ai temi delle pari opportunità con particolare riferimento alle donne, alle persone LGBTQIPA+, e alle persone disabili». Un campione rappresentativo di cittadini del Nuorese e dell’Ogliastra sarà chiamato a rispondere a un questionario e saranno condotte delle interviste a testimoni privilegiati che risiedono e operano nel territorio in cui sarà fatta l’indagine. Lo scopo è individuare i bisogni di promozione delle Pari opportunità, in sostanza le iniziative utili a raggiungere un obiettivo importante».

Il vero ostacolo alla parità di genere è fatto di pregiudizi, stereoptipi, luoghi comuni. Per superarli e garantire alle donne prospettive di lavoro la consigliera di parità della Provincia di Nuoro non ha esitato a scomodare il mondo accademico.

Psicologa di professione, ha redatto un progetto che ha la supervisione scientifica di Silvia De Simone, professoressa associata di psicologia del lavoro e delle organizzazioni dell’Università di Cagliari, con la collaborazione di Maria Carla Sulis, psicologa del lavoro. «L’iniziativa - dice Lorena Urrai - si propone di contribuire al superamento di stereotipi e pregiudizi, prevenire azioni discriminatorie e diffondere buone politiche che consentano di creare un territorio sempre più inclusivo».

Nuova ottica

«Il progetto di ricerca (finanziato dall’amministrazione Tidu, ) - continua la consigliera di parità - intende studiare il tema delle pari opportunità in una prospettiva moderna e complessa che tenga conto delle risorse del territorio e delle aree problematiche su cui intervenire. Nello specifico la ricerca si propone di indagare conoscenze, percezioni, atteggiamenti, esperienze di cittadini e cittadine che vivono nel territorio della Provincia di Nuoro in merito ai temi delle pari opportunità con particolare riferimento alle donne, alle persone LGBTQIPA+, e alle persone disabili». Un campione rappresentativo di cittadini del Nuorese e dell’Ogliastra sarà chiamato a rispondere a un questionario e saranno condotte delle interviste a testimoni privilegiati che risiedono e operano nel territorio in cui sarà fatta l’indagine. Lo scopo è individuare i bisogni di promozione delle Pari opportunità, in sostanza le iniziative utili a raggiungere un obiettivo importante».

Ascolto

Lorena Urrai comincia dalla scuola («presto in atto progetti che coinvolgono le quinte classi delle superiori») con un occhio alle donne manager. A questo proposito in Provincia sarà attivo uno sportello - un giorno alla settimana a Nuoro, una volta al mese in Ogliastra - riservato alle imprenditrici o aspiranti tali.

Staff

La consigliera di parità (reperibile anche al telefono cellulare: 338.4900972) non è sola. L’ufficio di Lorena Urrai in Provincia si avvale della collaborazione del dirigente Giuseppe Zucca e di due funzionarie, Maria Antonietta Piroddi e Maria Grazia Mureddu.

