L’università non basta, la città perde i giovani 

Crolla il numero dei giovani residenti a Monserrato, l’età media della popolazione negli ultimi 10 anni è aumentata del 23 per cento. I dati sono impietosi: nel 2011 la fascia d’età che va da zero a 29 anni contava quasi 6.000 monserratini, questi nel 2021 sono diventati 4.514. Dati allarmanti, per una città che si professa sempre più proiettata verso il polo universitario e ospedaliero e che grazie allo stesso policlinico cerca un rilancio commerciale ma anche demografico. L’attenta analisi dei dati evidenzia come la fascia di popolazione che ha risentito del calo maggiore sia quella tra i 20 e i 29 anni: nel 2011 erano 2.594 i monserratini in età universitaria o che si apprestavano ad entrare nel mondo del lavoro, questi si sono ridotti a 1770 nel 2021. Meno rilevante, perché in linea con la media nazionale, quello dei ragazzi fino ai 14 anni che si sono ridotti del 16 per cento, sono 1.973 i bimbi e i ragazzi. Mentre dai 15 ai 19, i ragazzi che quindi frequentano le scuole superiori, sono attualmente 771 contro i 1009 del 2011.

L’analisi

Dati legati a un importante calo delle nascite ma soprattutto ad una fuga dei giovani da Monserrato, coloro che affollavano il mondo giovanile dieci anni fa hanno probabilmente emigrato in altri centri dell’hinterland. «Sono dati preoccupanti, chi lavora nel mondo della scuola come me conosce bene questa situazione», spiega la consigliera comunale d’opposizione e docente Caterina Argiolas, «ogni anno registriamo cali di iscrizioni nelle scuole pari a una o due classi per ogni ordine di grado». L’amministrazione sta cercando di porre rimedio aumentando l’attrattiva della città: da qualche mese si parla del nuovo piano particolareggiato per il centro storico. Un piano ambizioso che, nelle intenzioni del sindaco Tomaso Locci, permetterà di incentivare i giovani a investire nel centro, ripopolandolo con nuove famiglie. Inoltre il grande polo sportivo in fase di ultimazione intorno all’ex aeroporto militare e gli oratori delle parrocchie monserratine, sempre molto attivi verso il mondo giovanile fungono da catalizzare per i ragazzi .

Le attività

«I nostri oratori sono attualmente fermi a causa della pandemia, ma prima erano molto frequentati da giovani e giovanissimi. Sono comunque tanti i ragazzi coinvolti nel catechismo o nelle attività connesse alle messe», racconta don Walter Onano, parroco di San Giovanni Battista de la Salle, dove però i giovani sono «circa 350 contro i 500 di qualche anno fa».

Le mosse

Influisce il calo delle nascite: «Purtroppo il territorio monserratino non consente una espansione tale da far insediare nuove famiglie», spiega Caterina Argiolas, «credo comunque che l’amministrazione si stia muovendo. Dall’approvazione della variante al piano regolatore generale di qualche giorno fa fino al piano particolareggiato per il centro storico, possono portare dei benefici. Questi infatti permettono di svincolare lo stesso centro storico di tutte quelle case che di storico non hanno nessuna rilevanza ma che semplicemente sono state costruite tanti anni fa. Così le grandi case di un tempo potranno essere riqualificate», dice la consigliera, «ovviamente con la salvaguardia di tutte quelle abitazioni che invece sono considerate rilevanti dal punto di vista storico». La rinascita di Monserrato passa anche dal ringiovanimento della popolazione attraverso le giovani coppie.

