L’Università nella realtà virtuale 

L’università di Cagliari sbarca al Maker Faire 2021, la più grande fiera europea di innovazione e creatività, da domani a domenica a Roma. Dalla progettazione di spazi virtuali alla piattaforma tecnologica per la viticoltura, dal miglioramento dei servizi pubblici alla teleriabilitazione domiciliare dei pazienti: sono questi quattro i progetti dell’ateneo sardo che verranno presentati all’esposizione.

Realtà virtuale

Ecarules4All è un progetto che ha sviluppato un'applicazione che consentirà a utenti non programmatori di creare in autonomia degli spazi di realtà virtuale. «Il prototipo segue l'idea di ambienti come Wordpress che, utilizzando modelli di contenuto da configurare, permettono a chi non ha conoscenze informatiche di creare contenuti sul web”, spiega il professor Lucio Davide Spano, coordinatore del progetto, che verrà presentato a Roma da Vittoria Frau, dottoranda del dipartimento di Matematica e Informatica.

Viticoltura

Acuadori, finanziato dalla Regione, è il progetto realizzato grazie alla sinergia tra i due atenei sardi e tre aziende dell’Isola (Abika, Cantine Su'Entu, Cooperativa Viticultori della Romangia): si tratta di una nuova piattaforma tecnologica concepita per migliorare la gestione delle risorse idriche nella produzione vitivinicola. «Acuadori affronta il tema della sostenibilità dell'uso delle risorse idriche concentrandosi sul processo di trasformazione delle uve in vino e ribaltando gli approcci tipici dell'agricoltura di precisione», spiega Massimo Barbaro, coordinatore del progetto. «Sviluppa una piattaforma di rilevamento distribuita in modo da misurare le condizione idriche delle viti in vigna in modo diretto, trasformando la pianta stessa in un biosensore». La piattaforma, costituita da 12 dispositivi e 24 sensori, che vengono applicati alle foglie della pianta per misurarne il contenuto di acqua, è stata installata per tutta l’estate, in due diversi vigneti dalle caratteristiche molto differenti tra loro, uno è quello della cantina Su'Entu a Sanluri, l’altro nella cooperativa della Romangia.