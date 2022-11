L’università dove si impara a ballare 

Il corso di ballo è il più gettonato, oltre alla storia della Sardegna che conta un centinaio di iscritti. Danze di gruppo, dal cha cha cha all’alligalli, sino alla lambada, con movenze e tecniche insegnate dalla docente Sara Desogus. «La cosa bella è stare insieme, e il ballo è il momento che ci dà modo di divertirci di più», racconta Angela Oggiano, 64 anni. Danze in presenza, ma c’è la possibilità di perfezionare i passi a casa grazie ai video che la docente manda a ciascuno su Whatsapp. «E a fine anno accademico dovremo fare anche un saggio, non so cosa ne verrà fuori: non diventeremo sicuramente ballerini professionisti, ma di certo ci divertiremo. Il bello è questo, mettersi in gioco, superare timidezze e freni legati all’età, e vivere un momento di spensieratezza».

Una nuova realtà per Selargius e il quartiere, nata grazie all’associazione Uniliber. Ai vertici Antonio Tore, in qualità di presidente, e lo scrittore giornalista Sergio Atzeni con il ruolo di direttore didattico. «Avere duecento iscritti da subito è una bella soddisfazione», commenta Atzeni, «c’è addirittura chi arriva da Mandas, qualcuno dai Comuni vicini, la maggior parte vivono a Su Planu e nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu». Si va dal corso di storia della Sardegna - tenuto dallo stesso Atzeni - sino alla scrittura creativa che vede in cattedra il presidente Tore. Ma i corsi riguardano anche l’inglese - con Maria Eugenia Caboni - l’informatica di base - materia spiegata da Franco Usai - educazione civica con Antonella Angioni. E in calendario ci sono anche lezioni di comunicazione efficace con il docente Riccardo Porcu.

Tutti pazzi per i balli di gruppo e i corsi di ceramica, insieme alle lezioni di inglese, storia della Sardegna e informatica. All’Università del tempo libero di Su Planu - che ha aperto le porte a ottobre nella sede comunale di via Metastasio - è subito boom di iscritti: 200 sinora, con un’età che va dai 60 anni sino a sfiorare gli 80. «Ci mettiamo in gioco, impariamo tante cose, ma la cosa più importante è trascorrere del tempo insieme e divertirci», raccontano i pensionati.

Il progetto

Tutti pazzi per il ballo

Gli altri corsi

Molto affollato anche il corso di ceramica, con l’artista Nanni Pulli in cattedra. «Abbiamo già realizzato qualche lavoretto», dice Maria Bonaria Pinna, 68 anni, residente a Mulinu Becciu e tra i primi a credere nel progetto dell’università del tempo libero. «Non manco ad una lezione, tutti i corsi sono interessanti», aggiunge, «ormai siamo già diventati una grande famiglia». Non solo lezioni, ma anche gite alla scoperta di siti ambientali, storici e archeologici in giro per l’Isola: la prima a Laconi, lo scorso sabato a Sant’Antioco. Non solo: incontri a tema, come quello sull’insularità in Costituzione con il politico Michele Cossa, e la presentazione del libro “Garibaldi da avventuriero a patriota” del giornalista-scrittore Pietro Picciau. E c’è persino un concorso letterario a premi per cimentarsi nella scrittura di un racconto sulla Sardegna.

