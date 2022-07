Lungomare, percorso di guerra 

Le radici dei pini marittimi sono cresciute troppo, al punto da spingere in alto il vecchio lastricato di via Lungomare. Così si sono creati dossi e spaccature. Potenziali pericoli sia per chi transita in auto, in moto e in bicicletta, sia per i pedoni. Ma l’emergenza sicurezza all’ingresso del porto di Arbatax è una piaga diffusa in più tratti. E mercoledì se n’è avuta prova quando una giovane turista inglese, in vacanza con il marito, è inciampata in un tratto dissestato all’altezza del negozio di artigianato, vicino alla stazione marittima. La donna, incinta, ha riportato escoriazioni e alcune contusioni, ma soprattutto ha vissuto istanti di terrore temendo per l’incolumità della creatura che porta in grembo. L’hanno soccorsa i proprietari delle attività commerciali che sorgono in quell’area.

Strada deformata

Il tratto più disastrato è all’altezza del bar Star 1, lungo la carreggiata che corre parallela alla caserma della Guardia costiera. Qui le maxi lastre di granito grigio sono completamente saltate dalla base e in alcuni punti il dislivello è talmente alto che i manufatti oscillano sul piano d’appoggio. Se all’occhio dei più distratti sfuggono le discrepanze, di certo per l’utente della strada che transita sopra con un mezzo il passaggio non sarà confortevole. Il transito si fa ancora più complicato quando in quel punto s’incontrano due auto. Quella che viaggia in direzione Tortolì impatta per forza con i lastroni fuori posizione.

Al di là di possibili smentite di circostanza, il tratto che presenta difformità è di competenza comunale trattandosi di strada adibita al transito pubblico. Di più c’è che anni fa il Comune era intervenuto più avanti, all’altezza dell’incrocio per via Cala Moresca e via Venezia, con un piccolo cantiere aperto per una manutenzione straordinaria della carreggiata sotto la quale si erano infilate le radici.

La protesta