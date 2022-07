Lungomare, beato chi lo vede 

«È una situazione che va avanti da moltissimo tempo - fanno sapere dal chiosco Night & Day - i lampioni rimangono spenti per lunghi periodi, soprattutto a inizio e fine stagione estiva. Sistematicamente facciamo le segnalazioni all’amministrazione civica e vengono riaccesi, fino alla successiva interruzione». Qualche metro più avanti, in prossimità del Bau Beach, neppure un timido bagliore, dopo il tramonto si fa affidamento solo sulla luna. Quello della sicurezza, per quanto prioritario, è solo una parte del problema: l’oscurità favorisce comportamenti scorretti, come l’abbandono dei rifiuti in ogni angolo della borgata.

Se non fosse per le lanterne che illuminano le chincaglierie sistemate sulle bancarelle degli ambulanti, il buio sarebbe quasi pesto. Nella borgata marina di Torregrande l’illuminazione più che soft, in qualche zona è del tutto inesistente. Le due estremità del lungomare Eleonora d’Arborea sono le più penalizzate, qui meglio passeggiare con la torcia a portata di mano, ma anche al centro la situazione non è delle migliori.

I problemi

«È una situazione che va avanti da moltissimo tempo - fanno sapere dal chiosco Night & Day - i lampioni rimangono spenti per lunghi periodi, soprattutto a inizio e fine stagione estiva. Sistematicamente facciamo le segnalazioni all’amministrazione civica e vengono riaccesi, fino alla successiva interruzione». Qualche metro più avanti, in prossimità del Bau Beach, neppure un timido bagliore, dopo il tramonto si fa affidamento solo sulla luna. Quello della sicurezza, per quanto prioritario, è solo una parte del problema: l’oscurità favorisce comportamenti scorretti, come l’abbandono dei rifiuti in ogni angolo della borgata.

Luce soft

Dove i pali della luce funzionano, invece, è il grado di luminosità ad “accendere” le lamentele. Nel 2016 i vecchi impianti, circa un’ottantina, erano stati sostituiti da nuovi sostegni con lampade a Led che avrebbero dovuto aumentare la capacità di illuminazione e contemporaneamente ridurre i costi energetici. «Peccato che l’intensità della luce sia bassissima - afferma Andrea Falconi, residente della borgata - al punto che dal mare, riferiscono i pescatori, il lungomare sia completamente invisibile. Le uniche luci sono quelle che provengono da qualche chiosco». Perfino passeggiare può diventare pericoloso. «Tra radici degli alberi e mattonelle sconnesse, bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi - aggiunge - è un problema alla luce del sole, figuriamoci di notte».

Nella borgata

Non va meglio nelle vie retrostanti. «In via Magellano - osserva ancora il residente nella borgata - una parte della strada è completamente al buio da circa due anni. Anche l’area dove sostano i camper è scarsamente illuminata e qualche incivile ne approfitta per liberarsi della sua immondizia». Disagi anche in via Domenico Millelire. «È vero, capita che l’illuminazione funzioni a singhiozzo - conferma Dolores Abis, anche lei residente della borgata - Un altro problema riguarda la fornitura di energia elettrica: è successo più di una volta che in piena estate ci abbiano lasciati senza corrente per diverse ore, senza che nessuno ci avvisasse per tempo. Per gli esercizi pubblici è stato un grave danno».

Il Comune

Negli uffici di piazza Eleonora il problema dell’illuminazione di Torregrande è conosciuto da tempo. «Nel progetto di riqualificazione del lungomare - assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - è previsto il completo rinnovamento dei corpi luce che saranno di ultima generazione. Contiamo di appaltare i lavori entro ottobre». Per qualche tempo ancora residenti e turisti dovranno accontentarsi di un’atmosfera fioca, forse un po’ troppo.

