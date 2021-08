Lungomare, appalti sotto indagine 

C’è anche l’ex amministratore di Apulia srl, Salvatore Fatigati, tra le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Tempio, per le verifiche disposte sull’appalto (di circa 5 milioni di euro) della riqualificazione del lungomare di Olbia. Il nome di Fatigati, 62 anni, pugliese, compare negli atti dei pm Gregorio Capasso (procuratore della Repubblica) e Mauro Lavra. Il fascicolo fa parte dell’attività più ampia in corso da mesi su alcuni appalti del Comune di Olbia e del Cipnes (Consorzio Industriale del Nord Est) che sono andati al Consorzio Stabile Sinergica, la cui impresa esecutrice è Apulia srl. Per certi versi si può parlare di un atto dovuto, l’iscrizione del nome di Fatigati, come quella del sindaco Settimo Nizzi e del dirigente comunale dei Lavori pubblici, Antonello Zanda, è un passaggio obbligato, per rendere possibili le attività di approfondimento tecnico affidate ai Carabinieri di Olbia. Tra i reati indicati dai pm nella richiesta di proroga delle indagini, c’è l’abuso d’ufficio e la turbativa delle gara d'appalto.

La consulenza

Salvatore Fatigati attualmente è un socio di Apulia, ma stando alle indagini dell’Arma, si sarebbe occupato personalmente dell’appalto della riqualificazione di via Redipuglia. L’imprenditore pugliese è coinvolto in un’indagine della Procura di Bari per reati legati ad altre importanti gare d’appalto. A Olbia, Apulia ha rispettato alla lettera il capitolato d’appalto. Non solo. Dalle indagini emerge che sarebbero state realizzate opere che vanno oltre gli obblighi contrattuali assunti dalla srl. Il problema è a monte. I Carabinieri stanno verificando la correttezza della procedura di affidamento della riqualificazione.

La difesa

I legali di Apulia hanno già ribadito la legittimità e la correttezza dell’operato della società pugliese. In effetti, le indagini sono ancora ben lontane dalla formalizzazione di contestazioni definitive. Il dato rilevante è al momento l’attenzione della Procura per Fatigati.

