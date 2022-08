Lungomare a pezzi, proteste 

Il Comune si decida perché il lungomare di Torregrande è sempre più una trappola sulla quale una persona a settimana inciampa e qualcuna si fa pure male. Due giorni fa una signora è finita in ambulanza al Pronto soccorso del San Martino per le conseguenze, per fortuna leggere, di una caduta in uno degli avvallamenti più da tracciato di mountain bike che da tranquilla passeggiata pomeridiana o peggio che mai, notturna con i tratti al buio ancora più pericolosi.

I disagi

Non c’è persona che non si lamenti dello stato pietoso del chilometro e trecento metri di asfalto che unisce l’ex Hotel del sole a villa Baldino: buche dovute alle radici dei pini che hanno ingobbito l’asfalto in più punti. «Sono vent’anni che sento parlare di questo nuovo lungomare ma finora ho visto solamente altre buche e altri pericoli soprattutto per gli anziani, una vergogna. Ma in attesa del rifacimento possibile non si possa mettere mano per sistemare i tratti più pericolosi?», si chiede Pietro Caddeo, 77 anni. È una litania continua: protestano i residenti e i visitatori.

Il progetto

I soldi, 5 milioni, ci sono da dieci anni buoni ma ancora non si è riusciti a spendere mezzo centesimo per una serie di motivi, ultimo i pini che caratterizzano il lungomare: salvarli o abbattere solamente quelli a rischio? La Giunta di Andrea Lutzu nel 2021 aveva dato il via libera al progetto definitivo presentato dal raggruppamento di professionisti Dodi Moss –Studio Sulmona e Sab che un anno prima si era aggiudicato la gara internazionale per la progettazione della riqualificazione del lungomare. Il gruppo di professionisti aveva messo in fila 12 concorrenti praticando un ribasso del 45,45 per cento su un valore stimato di progettazione di 425 mila euro e quindi per un importo di 231 mila euro. Un bel risparmio e un bel progetto, sostenevano il sindaco di allora e quello di oggi, gli assessori e i tecnici. Tempo 30 giorni per la firma e via alla gara d’appalto per i lavori compresi nel budget dei fondi della progettazione territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.