Lungo i sentieri della vecchia miniera 

Dalla miniera di San Leone sino al porticciolo di Maramura, dove approdavano i bastimenti per caricare il minerale estratto, si sviluppava la prima linea ferroviaria dell’Isola: il Comune vorrebbe sfruttare anche questo percorso. «Con la collaborazione dei privati che oggi possiedono quei terreni lungo i quali si estendeva la strada ferrata, vogliamo riscoprire anche questa importante via di collegamento – dice Garau - , valorizzando questo aspetto del nostro passato recente, siamo sicuri di suscitare la curiosità di turisti ed escursionisti».

«L’obiettivo è mostrare ai visitatori una parte inedita del nostro territorio – spiega il sindaco, Beniamino Garau - , attraverso l’esperienza delle associazioni che organizzano escursioni in questi luoghi, puntiamo a far scoprire il recente passato di Capoterra e la storia dei tanti nostri concittadini che tutti i giorni, a piedi, raggiungevano la miniera di San Leone. Il parco Is Olias è una delle porte del parco di Gutturu mannu: in collaborazione con la amministrazioni comunali dei paesi vicini, vogliamo trasformarlo nel punto di snodo dal quale partire per raggiungere gli angoli più suggestivi di questo territorio».

Riscoprire gli antichi percorsi battuti dai tanti lavoratori capoterresi che in passato raggiungevano la miniera di San Leone per avvicinare i turisti: è il progetto ambizioso del Comune, che punta a valorizzare tutto il territorio compreso tra il parco di Is Olias e il giacimento minerario di Assemini. L’amministrazione comunale ha già presentato alla Città Metropolitana una proposta per sfruttare il percorso battuto dai miniatori per fini turistici, avvicinando al cuore del parco di Gutturu mannu gli escursionisti alla scoperta di antichi siti industriali.

Il progetto

Il percorso

Per Giovanni Montis, assessore al Turismo, valorizzare gli antichi percorsi battuti dai capoterresi significa mostrare ai visitatori gli angoli più nascosti del territorio: «Siamo certi che un progetto di questo tipo riuscirebbe attirare non solo i visitatori locali, ma anche i turisti che per ora conoscono solo la zona costiera di Capoterra. Abbiamo in programma tante iniziative per rilanciare la nostra offerta turistica: la montagna, soprattutto, ha enormi potenzialità che aspettano ancora di essere valorizzate».

Il dibattito

L’idea piace anche ai consiglieri di minoranza Efisio Demuru e Gianluigi Marras. «Credo sia doveroso puntare su forme di turismo alternativo – dice Demuru - , permettere ai visitatori di conoscere la storia mineraria di Capoterra, che anche se non ha un giacimento collocato nel proprio territorio vanta comunque una grande tradizione, equivale a mostrare un volto diverso del nostro territorio». Per Marras riscoprire il tracciato seguito dalla strada ferrata sarebbe un valore aggiunto per l’offerta turistica capoterrese: «Conosco molto bene quel percorso, ho fatto in tempo a conoscere qualche tratto attraversato dai binari, la sua storia è affascinante: mi auguro che questo progetto si concretizzi al più presto».

