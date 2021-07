Lunghe code al sole per un farmaco 

File estenuanti sotto il sole, in attesa di farmaci che non ci sono: è l’istantanea delle farmacie territoriali di Ghilarza ed Ales. Una vera e propria odissea per chi già vive situazioni difficili. E dal consigliere regionale Alessandro Solinas, in quota M5S, arriva un’interrogazione al presidente della Regione e all'assessore alla Sanità Mario Nieddu a proposito della situazione in cui versa la farmacia territoriale del Distretto di Ales-Terralba.

Ales-Terralba

Chiede come intendano risolvere il grave disservizio. «L'arco di tempo in cui è possibile ritirare i farmaci salvavita è estremamente ridotto: quattro ore una sola volta alla settimana. Ma non è questo l'unico disagio: dopo aver fatto la fila, spesso dentro l'abitacolo di un'auto con 40 gradi al sole, è probabile che il farmaco richiesto non sia disponibile. È questo il calvario che da tempo sono costretti ad affrontare tutti gli utenti della farmacia territoriale del Distretto di Ales-Terralba. Pazienti diabetici, nefropatici, talassemici che, senza appuntamento e senza garanzie in merito alla disponibilità dei farmaci, si recano al Poliambulatorio di Ales in cui non esiste neanche una sala d'aspetto», osserva Alessandro Solinas. E subito aggiunge: «Parliamo di persone con patologie che vengono obbligate a fare la fila in piedi sotto il sole, e che magari sono arrivate da Terralba, Uras, Ruinas, Senis, Baressa, Sini, e hanno perso una mattinata intera per un'operazione che dovrebbe durare cinque minuti. È inaccettabile che non possano avere garanzie in merito alla disponibilità del farmaco prima di recarsi al Poliambulatorio per il ritiro e che questo possa avvenire soltanto una volta alla settimana per carenza di farmacisti. È necessario che la Regione intervenga affinché il Piano del fabbisogno del personale venga strutturato secondo una ricognizione effettiva delle concrete esigenze del territorio». Quindi conclude: «Chiedo inoltre all'assessore alla Sanità di attivarsi con urgenza per garantire l'assistenza farmaceutica a tutti gli assistiti del Distretto, che non possono continuare ad affrontare assurde peripezie per ricevere quanto previsto dal proprio piano terapeutico».

A Ghilarza

Nelle stesse ore arriva una testimonianza da Ghilarza. A parlare, ora nella veste di utente, è il medico Bruno Floris, sino al 2018, prima della pensione, direttore del laboratorio analisi del Delogu. Ieri era in fila anche lui con decine di persone. «Sotto il sole ora d’estate, e sotto la pioggia in inverno. Ho visto persone costrette a fare la fila due volte perché mancavano dei farmaci: la farmacia apre solo una volta alla settimana la mattina e serve Guilcier e Barigadu. Si potrebbe ovviare ai problemi con un sistema di prenotazioni. Tanti attendono ore in fila, lasciando a casa parenti allettati. Non si possono risparmiare soldi sulla pelle dei pazienti, servono soluzioni», dice Floris. Dalla Assl chiariscono che è auspicabile la proposta di accedere su prenotazione e che la si sta valutando, ma al momento non c’è personale sufficiente. E aggiungono che i farmaci che si conservano in minime quantità nelle sedi territoriali e, in caso di necessità, vengono reperiti quanto prima e trasportati da una sede all’altra.

