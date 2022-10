Luna Rossa prova il mare C’è anche Tita 

Muove i primi bordi, il prototipo di Luna Rossa Prada Pirelli. A dieci giorni dal varo, il muletto della squadra italiana di Coppa America ha compiuto la sua prima navigazione vera, armata ed equipaggiata di tutto punto. Un test morbido, dato che la brezza non ha superato i 7 nodi. Ma il volo sui foil c’è stato tutto, con grande soddisfazione del team, che ha confermato le buone impressioni ricavate venerdì scorso. In quell’occasione, la piccola Luna aveva effettuato il cosiddetto tow-test, un’uscita al traino senza albero e vele, necessaria per verificare la parte immersa dello scafo, i settori strutturali e della meccatronica.

La prova

Sotto esame anche l’equipaggio, la prima combinazione di quattro velisti che uscirà a rotazione per testare tutto il sailing team. Tra i primi a collaudare il prototipo, i due timonieri della passata edizione del trofeo: Checco Bruni, uscito per il tow test, e Jimmy Spithill, a bordo lunedì. «La barca si è comportata benissimo», ha esordito l’australiano, «funzionava tutto e abbiamo navigato sui foil. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro, è stato proprio bello». I ragazzi sono tutti coloro che, dai progettisti ai carpentieri fino ai velai e operai specializzati, hanno ideato e costruito interamente e Cagliari il 40’ che nei prossimi mesi servirà per realizzare la sfida al defender Team New Zealand.

Il debutto

Una novità, proprio tra l’equipaggio, è stata involontariamente svelata nell’ultima uscita. Quando, accanto a Spithill, ha fatto la sua comparsa Ruggero Tita, medaglia d’oro nel Nacra 17 mixed alle ultime Olimpiadi di Tokyo, assieme a Caterina Banti. Già incluso nella passata campagna tra i giovani talenti della new generation, aveva poi preferito dedicarsi alla campagna olimpica. In prima fila per il varo al Molo Ichnusa, ha indossato il casco tricolore e condiviso il timone. «Avevo già provato il brivido di navigare sull’AC75, per l’esattezza sulla barca 1 di Luna Rossa Prada Pirelli», ha raccontato, «ma salire a bordo del prototipo è stato davvero figo, perché la barca è molto sensibile al timone. Come prima giornata direi che è andata benissimo», ha aggiunto, «anche se non abbiamo avuto modo di navigare al 100%. Alternarsi con un altro timoniere è una cosa strana, non è automatico riuscire a cambiare ruolo tra una mura e l’altra. Mi sono divertito molto».