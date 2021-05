Luna e papaveri: è foto-mania 

Dallo stagno salato con i suoi fenicotteri ai dettagli degli orti e dei campi che circondano l’abitato, passando per le chiese, gli antichi portoni delle case campidanesi e gli scorci più o meno suggestivi a cui nessuno fa caso, ma che l’occhio degli appassionati di fotografia trasformano in immagine capace di raccogliere decine di “like”. È scoppiata a Sestu la passione per la fotografia amatoriale con una serie di gruppi Facebook che danno vita a veri e propri concorsi virtuali fra le immagini più belle catturate dagli appassionati, armati di telefonino o obiettivi più o meno professionali.

Sestu per immagini

A dire il vero lo spirito non è quello della gara combattuta a suon di “like” su Facebook o “cuoricini” su Instagram, ma ormai sono in tanti a cimentarsi. Piuttosto i protagonisti puntano a far conoscere gli aspetti storico culturali e naturalistici soprattutto attraverso il gruppo “Sestu per immagini, tra passato e presente”. «L’ho creato nel maggio del 2013», spiega Roberto Bullita, appassionato di ricerche storiche e fotografia, «è un luogo virtuale d'incontro in cui si possano pubblicare fotografie che riguardano immagini passate e presenti della cittadina e del suo territorio. Lo scopo è quello di acquisire informazioni per incentivare anche un confronto culturale serio e costruttivo, sia sul passato che sul presente del nostro comune, analizzandone le mutazioni che col tempo si sono verificate nella società, il centro urbano e la campagna circostante». Al gruppo hanno già aderito 1100 persone: in tanti pubblicano foto di tradizioni popolari e del paesaggio sestese.

Una pioggia di like

Tra gli appassionati di fotografia che stanno raccogliendo più “like” con le foto di Sestu sui social, specie sul gruppo “Tutti gli abitanti di Sestu” (17.692 utenti) c’è Callisto Spiga, anche lui appassionato e studioso di fotografia. Immagini della chiesetta di Sant’Antonio hanno raccolto oltre 600 like, ma centinaia di “mi piace” sono arrivati anche dalle sue istantanee sul paesaggio di Sestu. Ormai da qualche tempo si sta specializzando in fotografie degli astri, con immagini della luna e dei pianeti visti dalla cittadina. Tra i tanti che raccolgono molti consensi sui social con le fotografie di Sestu ci sono anche Stefano Pintus, Simona Orrù e Andrea Pisu. Ancora ieri, foto suggestive della natura in fiore attorno all’abitato sono state pubblicate sui gruppi anche da Fabrizio Dalpadullo e Igi Marongiu, che ha condiviso un’immagine spettacolare dell’intera cittadina scattata dall’alto.

I luoghi più suggestivi

Ieri pomeriggio, nonostante i rigidi vincoli dettati dalla zona arancione, un gruppetto di appassionati di fotografia è andato a scattare, tenendo le distanze e le mascherine, nello stagno salato lungo la strada per Ussana. Un’oasi naturalistica che ancora poche persone conoscono e che, ormai da anni, ospita una colonia di fenicotteri che ormai sembra essersi abituata alla presenza degli uomini. Tutti erano munti di cavalletto e teleobiettivo. «Questa è la stagione migliore per scattare», sorride Paola Marongiu, «stiamo seguendo un corso di fotografia a distanza su Zoom e ora ci esercitiamo. Di questi tempi, con il lockdown, queste sono le uniche evasioni». Di recente, poi, sui social sono esplose le foto dei campi di papaveri che circondano Sestu, distese rosse che si perdono a vista d’occhio e che, neanche a dirlo, strappano decine di “like” ad ogni pubblicazione.

