Luminarie, sindaci a intermittenza 

Luminarie sì, luminarie no. Dal Guilcier al Montiferru, dalla Planargia al Barigadu è questo il dilemma di tante amministrazioni comunali alle prese con una scelta difficile, visti gli aumenti dell’energia elettrica.

Pro e contro

Chi non ha alcun dubbio è il sindaco di Norbello Matteo Manca. «Installeremo anche quest'anno le luci in tutta la via principale – afferma- in piazza di Chiesa e a Domusnovas Canales. Da noi non c'è stato un aumento importante dei costi di energia perché quattro anni fa abbiamo sostituito tutti i lampioni con lampade a led a basso consumo. Credo sia giusto non rendere più triste il Natale con una rinuncia di questo tipo, che priverebbe bambini e adulti anche di quel poco di atmosfera natalizia che danno le luminarie». Un no secco è invece quello che arriva da Ardauli, dove la sindaca Tina Fadda annuncia che non verranno installate le luci natalizie. «L’aumento considerevole delle bollette ci ha portato a fare questa scelta e pensiamo a soluzioni alternative, in particolare al presepe di quartiere» spiega.

I dubbi

Una decisione deve essere ancora presa a Busachi. «In bilancio le risorse ci sono – evidenzia il primo cittadino Gianni Orrù- ma oggi nella riunione del gruppo consiliare decideremo il da farsi. Certo è che l’interrogativo esiste per via dell’aumento esagerato dei costi dell’energia». Incertezze anche a Bosa. «Ci stiamo ragionando – sottolinea il sindaco Piero Casula- Per il momento abbiamo fatto già un primo incontro con gli operatori e le associazioni e ci rivedremo il 3 novembre per decidere. Stiamo comunque predisponendo un piano che ricomprenda addobbi e eventi». In fase di valutazione anche nei Comuni di Ghilarza e Santulussurgiu dove l’assessora Paola Flore e il sindaco Diego Loi comunicano che si sta ragionando sulle scelte da fare.