Luminarie sì o no? Il sindaco di Serdiana indice un referendum 

Le reazioni su Facebook non si sono fatte attendere: la stragrande maggioranza degli utenti sposa l’idea del sindaco anche se c’è chi propone una via di mezzo: sì agli addobbi degli alberi ma anche qualche luminaria con lampade a basso consumo.

Il sindaco Maurizio Cuccu ha avviato, via social, una rapida consultazione dei residenti. «Manca poco a Natale è arrivato il momento di programmare – scrive Cuccu – il caro bollette colpisce tutti, anche la pubblica amministrazione. Questo ci ha portato a riflettere: luminarie sì o no?». Non si tratterebbe di una rinuncia alla festa, precisano dal Comune: «È un modo di manifestare la nostra vicinanza a chi si trova in difficoltà – prosegue il sindaco – allo stesso tempo è anche un ritorno a quella bella atmosfera natalizia di un tempo. Abbiamo pensato di sistemare degli alberi in vari punti del paese. Inizieremo noi ad addobbarli per poi lasciarli alla creatività di grandi e piccini: un fiocchetto, un messaggino, un pupazzetto. In questo modo avremo un Natale sostenibile e solidale perché vissuto da tutti. Non sono certo le luminarie a fare la differenza per il bilancio comunale. Le forniture elettriche ci costano 86mila euro all’anno. Certo, risparmiamo qualcosa (circa 10mila euro tra costi dell’energia e noleggio delle luci) ma ciò che conta è valorizzare lo spirito natalizio».

Rispetto della tradizione o festa in tono minore ma con un forte marchio comunitario? A Serdiana è aperto il dibattito, considerati i pesanti rincari dell’energia, sull’opportunità o meno di addobbare le vie del paese con le classiche luminarie natalizie.

Il referendum

Le reazioni

C’è poi chi segnala alcuni sprechi: i lampioni accesi nella zona di Funtana Noa dove ancora non è stata ultimata la lottizzazione.

Il risparmio

Il sindaco Cuccu ringrazia e annuncia lo spegnimento di quei punti luce. D’accordo con il Comune, il presidente della Pro Loco Pier Andrea Marras: «È un segnale positivo, non tanto per i soldi risparmiati ma per la sensibilità dimostrata. E’ anche un’occasione per fare qualcosa di partecipativo come comunità». Tutti d’accordo invece sul coinvolgimento dei bambini.

«Consultare la comunità per prendere una decisione è una bella cosa – sottolinea il parroco don Mario Cugusi – per i bambini, decorare gli alberi sarebbe molto importante e divertente. Se si dovesse adottare questa soluzione, sono sicuro che i ragazzi del nostro oratorio accorreranno numerosi».

Sulla stessa linea Monia Coppo, direttrice della scuola per l’infanzia "La Coccinella”: «È coerente con la nostra linea educativa – dice – bene lo sforzo di voler ritrovare la semplicità e la naturalezza delle cose. Ben venga la proposta degli alberi in giro per il paese, sarebbe bello se venissero decorati dai bambini delle scuole. A prescindere dal discorso risparmio energetico perché poi magari si risparmia in luminarie e si spreca in altre cose».

Le imprese

Più cauti gli imprenditori che non nascondono qualche perplessità: «Tanto di cappello all’idea del sindaco che ci dà la possibilità di dire la nostra – dice Barbara Follesa, titolare di un piccolo caseificio – il dubbio riguarda i bambini. Per loro, però, le luci delle strade nel periodo di Natale sono in sé il simbolo della festa. Lo vedo anche da mio figlio: adora addobbare l’albero in casa ma fuori gli brillano gli occhi quando vede le luminarie. Questo è un brutto periodo per tutti, non “spegniamo” la festa almeno ai più piccoli».

