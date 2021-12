Luminarie, polemica da 61mila euro 

Il Natale tutto luci e colori alle casse comunali costerà 61 mila euro al netto delle altre spese tipo straordinari del personale tecnico e della Polizia locale, energia elettrica, varie ed eventuali. «Nessuno toglie niente al Natale, ai momenti di festa ma mi sarei aspettato, dati i tempi che viviamo e le attenzioni che ciascuno di noi dedica alla propria salute e a quella del prossimo, una maggiore sobrietà che è anche responsabilità», esplode Efisio Sanna, capogruppo della minoranza in Consiglio.

Le iniziative

La Giunta e la maggioranza parlano con due delibere (una di 44.540 euro e l’altra di 17 mila) che hanno portato a impegnare i 61 mila ai quali certamente se ne aggiunteranno altri per il Capodanno che si vorrebbe festeggiare in piazza. Non in tre piazze come gli anni scorsi ma in una sola (piazza Roma, pare) il che con il Covid incombente non sembra ai responsabili sanitari il massimo delle idee.

La stella

Per la Giunta il Natale «è la festa che ha un valore universale, di unione sociale e familiare e in particolare anche quest’anno si sente il bisogno di creare un’atmosfera di grande coesione sul territorio». A rappresentare questo “grande bisogno” è l’enorme e bella Stella cometa di metri 15 in alluminio con stringhe a led bianco freddo con effetto scintillate, fissata sulla fontana di piazza Roma: costo 9999,12 euro che con i 15 mila per le dieci casette prese in affitto e piazzate dalla Pro Loco in piazza Eleonora drenano più della metà dei 44.540 mila euro impegnati dal Comune per le luminarie visto che la Confcommercio anche quest’anno non ci sarà. «Le luminare ci stanno anche se Confcommercio una mano poteva darla, le casette anche ma non messe una appiccicata all’altra e comunque in generale certe spese le avrei limitate perché i problemi di oggi sono tanti e più pressanti», aggiunge ancora Efisio Sanna. Per la Giunta le luci creano «un clima di ottimismo e di speranza in questo difficilissimo momento storico». Altri 17 mila euro con i 2 mila della Pro loco saranno impiegati per la rassegna culturale e di spettacolo per grandi e bambini “Natale con l’Unicef” che andrà avanti fino alla fine dell’anno. Un ricco cartellone di 15 appuntamenti curati da Comune, Fondazione Oristano, Pro Loco (che si occuperà anche della organizzazione) e da altri soggetti impegnati nel campo culturale cittadino. Fino al 29 si alterneranno rappresentazioni teatrali, concerti, momenti religiosi. Durante tutte le iniziative sarà possibile sostenere le iniziative benefiche dell’organizzazione con offerte.