Lulù ha il cuore a metà 

Lulù

Oliveira

Venerdì sera non ci sarà una squadra preferita tra Belgio e Italia nel cuore del brasiliano naturalizzato belga - ma sardo d’adozione - Luis Oliveira. L'ex bomber di Cagliari, Fiorentina e di altri otto club sparsi nelle varie categorie, con ben 31 presenze e sette gol con la maglia dei Diavoli Rossi, spiega: «Se vince una o l'altra sono felice lo stesso, la partita la seguirò molto tranquillamente».

Una scelta di vita

Pensare a un brasiliano che veste la maglia di un'altra nazionale suona quasi come un sacrilegio, eppure Lulù riuscì anche ad essere convocato dal Brasile per un'amichevole sotto la gestione di Falcao: «Ma io ormai avevo chiuso la documentazione per accedere alla Nazionale belga, fu un colpo al cuore per mio padre», racconta l’uomo cresciuto tra le favelas, nel Paese dove il calcio è molto più di uno sport, è filosofia di vita, è arte da strada dove si impara a stare al mondo. «Uscì un articolo su un giornale che diceva che avevo rifiutato la convocazione, mio padre si arrabbiò tantissimo, proprio lui che quando avevo 13 anni e giocavo in una squadra amatoriale, mi disse che un giorno avrei vestito la maglia verdeoro». Ma vivere e giocare in Belgio dava sicuramente più possibilità e maggiori garanzie: «Feci venire papà im Belgio e lo convinsi della scelta che avevo fatto. In Brasile il rischio era quello di fare tanta panchina o magari giocare pochi minuti. Col Belgio invece ho potuto esprimere le mie qualità». E con che classe… «Il ricordo più bello che ho, legato alla maglia della Nazionale, è quella tripletta che rifilai alla Turchia e che permise al Belgio di qualificarsi ai Mondiali di Francia ‘98», spiega il Falco.

Vinca il migliore

Da quella competizione all'attuale Europeo sono passati anni, giocatori e tante storie. «Oggi non trovo una squadra più forte dell'altra tra Italia e Belgio – sottolinea - la differenza la fa chi ha ritmo di gioco più elevato e riesce a concludere, la palla deve entrare dentro. Sarà una partita aperta, entrambi devono giocare per vincere, io farei entrare subito Chiesa, giocatore che usa bene la testa e i piedi». Cambio tattico a cui pensa seriamente Mancini. «Confidando anche sul recupero di Chiellini, forte ed esperto, capace di contenere la grande forza di Lukaku». Dall'altra parte potrebbe non esserci il capitano Hazard, ma per Oliveira «c’è talmente tanto buon ricambio in panchina, se non dovesse riprendersi chi lo sostituirà sarà senz'altro all'altezza, avrà fame e voglia di dimostrare. Hazard quest'anno non ha fatto benissimo nel Real Madrid, non si è ripetuto come nel Chelsea». Tra gli azzurri spicca la stella sarda di Barella: «Mi sta impressionando molto, è diventato un extraterrestre, ha voglia e temperamento, sempre pronto a rubar palla a chi ha davanti. Ha grande qualità, è un giocatore molto importante per la Nazionale Italiana». Tra i Diavoli Rossi il più temuto è proprio il Romelu compagno interista di Barella: «Lukaku è un giocatore da non perdere mai di vista, ci vogliono non due, ma quaranta occhi su di lui. Anche quando fa poco, basta solo un suo guizzo, in qualsiasi momento, per tirare fuori la giocata che fa la differenza. Ha stazza, forza, bravura, sarà un cliente ostico per la difesa azzurra».

Il pronostico per gli Europei è davvero difficile da far, però Lulù, che intanto si gode l'estate in attesa della chiamata professionale per la prossima stagione, ha in mente le sue favorite: «Italia, Belgio, Inghilterra e Spagna hanno qualità maggiori rispetto a tutte le altre».

