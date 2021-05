L’ultimo viaggio di Nicola 

L’intera comunità di Guasila ha accompagnato Nicola Melas nel suo ultimo viaggio terreno, percorrendo un tratto della stessa strada che lo sfortunato sedicenne ha attraversato mercoledì mattina per raggiungere l’azienda agricola di un compaesano, dove ha perso la vita a causa di un terribile incidente alla guida di un trattore. Un passaggio struggente, con il corteo che a passo lento – quasi a voler fermare il tempo e rallentare il momento dell’addio – ha raggiunto il cimitero alla periferia del paese, verso Pimentel.

Il rito funebre

Così com’è stato commovente il lungo abbraccio tra il parroco don Alessandro Guiso e Mattia, il fratello maggiore di Nicola, accompagnato in chiesa dalla fidanzata Sara e dal loro bambino. Il sacerdote, apprezzato in paese per essere sempre molto vicino al mondo giovanile, ha atteso il feretro all’ingresso della maestosa chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta e ha accolto i familiari dello sfortunato ragazzo: oltre a Mattia, la mamma Anna, il padre Oscar e il nonno Antonino. «Affidiamo Nicola alla Madonna: sarà lei, da mamma, a portarlo nel cuore di Nostro Signore Gesù», ha detto don Alessandro nell’omelia. In chiesa i familiari e gli amici più stretti, nel rispetto delle norme anti Covid. Sul sagrato tutta Guasila, tantissimi i giovani.

Il ricordo

La sindaca Paola Casula ha proclamato ieri il lutto cittadino, sulle serrande abbassate dei negozi sono comparsi diversi fogli bianchi con la scritta “Ciao Nico”. Quasi ogni giorno, al rientro da scuola (frequentava la terza dell’alberghiero di Villamar), Nicola correva in campagna per stare con gli animali dell’azienda di Ignazio Etzi, dove mercoledì si è consumata la tragedia. A mezzogiorno circa il sedicenne è salito su un vecchio trattore, sembrerebbe all’insaputa del proprietario, e nel tentativo di risalire su una piccola collinetta impervia il mezzo si è ribaltato. Nicola Melas è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo, morendo sul colpo. Sulle voci circolate in paese, il fratello Mattia si è sfogato su Facebook: «Non si saprà mai se il trattore lo ha preso lui o se gliel’hanno lasciato, lo saprà solo lui, il mio piccolo angelo». Un’ora prima della tragedia Nicola aveva parlato al telefono con Mario Caria, il suo maestro di equitazione. «Siamo sconvolti – dice Caria –, lo avrei dovuto risentire nel pomeriggio, invece alle 14 ho saputo della tragedia dalla mamma».

RIPRODUZIONE RISERVATA